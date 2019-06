Pszichiátriai betegek munkához és lakáshoz jutását segítik

A megyeszékhelyen már évek óta működik a Sotéria Nonprofit Kft. TámogatLak támogatott lakhatás intézménye, amely egyrészt a pszichiátriai betegséggel élők lakhatását biztosítja, másrészt segíti a mielőbbi munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. Pénteken a „Foglalkoztatás 2018” című pályázat zárórendezvényén mutatták be programjukat.

Az említett projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, valamint foglalkoztatásának elősegítése volt.

Az eseményen szakemberek tartottak előadásokat a témában, majd a konferencia végén olyan munkáltatók osztották meg tapasztalataikat a résztvevőkkel, akik a TámogatLak intézmény lakóit is foglalkoztatják. Három különböző területről érkeztek, de mindannyian jó tapasztalatokról számoltak be a pszichiátriai betegek alkalmazásával kapcsolatban. Ezután maguk a munkavállalók is megszólaltak. A résztvevők megismerhették, hogy milyen pozitív változásokat hozott az életükben, hogy bekerültek a TámogatLak programjába, és munkát kaptak.

Képünk illusztráció.