Püspökszentlászló a második otthona a televíziós újságírónak

– Hogy került Baranyába?

– Érettségi után a jezsuita rendbe készültem, és Püspökszentlászlón kaptam lelki gyakorlatokat Vácz Jenő atyától. Később, a tévés munkáim mellett szerveztem itt önismereti táborokat, pszichodrámacsoportokat, lelkigyakorlatokat. Egy romos parasztházat is felújítottam 1997-ben, ahová több mint egy évtizeden át második otthonként visszajártam. Március óta a családom egy része idemenekült a járvány elől, s többnyire magam is itt dolgozom.

– Mi a célja nyilvános előadásainak?

– Ön- és sorsismeretet szerezni az asztrológia segítségével. Továbbá prognózisokat ismertetek a világról.

– Olyan jövőképeket, amilyeneket egykor Nostredamus?

– Bizonyos értelemben igen. Az asztrológia az idő minőségét mutatja meg, hogy mikor, mit tapasztalhatunk, tanulhatunk, hogy az emberi értékeket kibontakoztathassuk és teljesebb harmóniában legyünk magunkkal és környezetünkkel. A jövőnk annak a függvénye, hogy miként alakul önismereti- és tudatszintünk, milyenek a személyiségreakcióink.

– Milyen nagy átalakulásokat lát a világban?

– Az idei és jövő évben új periódus kezdődik az emberiség történetében. A materializmus kora lejárt fizikai túlélésünk, morális és szellemi megmaradásunk és továbblépésünk tekintetében. A Covid–19 indította el a folyamatot, mert az embereket befelé fordulásra, lényeglátásra kényszerítette. A jövő év pedig már az emberiség „gyorsított” felnövéséről, értékrendbéli, szellemi megújulásokról, gazdasági, politikai, társadalmi átrendeződésekről és természeti, technikai katasztrófákról fog szólni. Az asztrológus csak közvetítő. Megmondja, hogy mikor mit tanuljunk, de nem tudja előre, hogy hányasra vizsgázunk.

–Ha Püspökszentlászló, gondolom természetimádó.

– Valóban kikapcsolnak az erdei séták, emellett aktívan jógázom és igen fontosak számomra a baráti beszélgetések.

Harminc éve dolgozik a médiában

Kiss József Zsolt 1969-ben született Debrecenben. Ott is érettségizett, filozófiát tanult, elvégezte a MUOSZ televíziós szakát. Személyiségfejlesztő módszerek mentálhigiénés vonalán képezte és képzi ma is magát, elismert szakmai grémium előtt asztrológiából is levizsgázott. Napjainkban főként segítő szolgálatával önismeretet nyújtó és azt kiegészítő asztrológiai műhelyeket vezet. Megmaradt médiatevékenységeivel pedig a tudatosságot kívánja elősegíteni a világban. Egy gyermeke van, Emma 7 esztendős.