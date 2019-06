Pusztabánya volt Baranya motorja

Feltárták Baranya legnagyobb ipari létesítményét a Zsolnay-gyár működése előttről. A pusztabányai műhely Európa egyik legjobb állapotban fennmaradt üveghutája.

A Kelet-Mecsekben a 17. század végétől a 19. század elejéig négy üveghutában készítettek üvegeket. A legnagyobb és egyben utolsó Hosszúhetény mellett, Pusztabányán működött a 18. században, pontosan 1784 és 1805 között végeztek itt üveg­gyártást, korabeli erdei üveg­gyártási (ún. Waldglas) módszerekkel. Nemcsak egyszerű asztali üvegeket tudtak előállítani, hanem megrendelésre díszüveg árut is csináltak.

A huták 20–25 évig léteztek. A pusztabányai bezárásának két oka lehetett. Egyrészt a pécsi püspökkel kötöttek egy szerződést, amely meglepően kemény feltételeket szabott. Az üvegáru közel felét le kellett adniuk a püspökségnek, illetve kötelező volt vásárolniuk a püspök borából, ami igen komoly anyagi megterhelést jelentett számukra. A másik ok: az üvegkészítéshez rengeteg fát, főleg bükköt kellett felhasználniuk. Teljesen letarolták a környező erdőt, így 1805 után a német-cseh üvegművesek elhagyták a területet.

Soha nem épült újjá, de talán ennek köszönhető, hogy így megmaradt az utókornak. Nem épült rá más település, mint Kisújbányán vagy Óbányán, ahol gyakorlatilag a későbbi település teljesen eltüntette a nyomokat. Pusztabányán a korabeli üveggyártás teljes spektruma megfigyelhető. Jó állapotban megmaradt a központi épület (ahol maga az üveggyártás folyt), amit üvegcsűrnek neveznek. Itt volt a kettős kemence, ami egy olvasztóból, és egy temperálóból állt. Minden egyéb kiszolgáló egységet is feltártak, ami az üveggyártáshoz szükséges, továbbá a hutamester házát is megtalálták, illetve a titkos recept szerint készült vegyszer és méregraktárát is.

A feltárást és az állagmegóvást, valamint a filmet az Ásatárs Kft., a Pazirik Kft., a Nemzeti Kulturális Alap, a Mecsekerdő Zrt., Hosszúhetény önkormányzata, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a Kisújbánya Baráti Kör Alapítvány, valamint Derksen Gyöngyi és Kovács István Attila támogatta, segítette. Szakmai tanácsaival ifjabb Lang Ádám üveghuta-történész látta el a feltárást végző Ásatárs Kft. munkatársait, Gallina Zsoltot és Gulyás Gyöngyit.

Tizenkét perces film készült a feltárt üveghutáról

„Az utolsó mecseki üveghuta története” című tizenkét perces dokumentumfilmet a napokban mutatták be az Apolló moziban. A film hobbi projektnek indult, mondta el az alkotás bemutatása után Balogh András, a Pazirik Informatikai Kft. ügyvezetője. Gallina Zsolt megkeresésére egy dokumentációt készítettek 3D-ben, és a helyszínen jött az ötlet, hogy mindenképpen érdemes lenne egy filmen bemutatni a különleges üveghutát.

– Nem volt mögötte semmi tudatosság, azt sem találtuk ki, mi legyen a sorsa – tette hozzá. – Elérhetővé tesszük az interneten, szabadon megnézhető lesz. A simontornyai várról készült filmünket már több százezren nézték meg. Az Európa egyik legnagyobb, legjobb állapotban megmaradt üveghutáját talán még ennél is többen nézik meg. Szeretnének forrást találni ahhoz, hogy a feltárt területet bemutassák a nagyközönségnek. Az üveghuta a Kelet-Mecsek egyik leglátványosabb, leglátogatottabb történelmi emlékhelye lehetne.

Tájfutó eredménye a felfedezés

Jegenyés János üvegtervező iparművész, és a lakókörnyezete kulturális örökségének megszállott képviselője volt, konkrétan az üvegé. Komlón született, őseit Mária Terézia telepítette be Magyarországra a 18. században, a Duna forrásvidékéről, a Fekete erdő környékéről, ahol tudvalevőleg sok üvegáru készítéssel foglalkozó család élt. Ezért is érdekelte őt annyira Pusztabánya és az ott általa feltárt leletanyag, mert a gyökereit is kutatta ezáltal egyházi, világi és levéltári adatgyűjtéseivel egyetemben.

Egy éjszakai tájfutó verseny után fedezte fel a pusztabányai üveghutát. A verseny után nem ment haza, hanem lesátorozott ott. Így talált rá egy régi üvegkemence romjaira. Volt iskolatársa és barátja, Kárpáti Gábor régész az ő ösztönzésére kezdte meg az egyedülálló épületegyüttes feltárását. A 2016–2018-ban tovább folyt a feltárás, amit Gallina Zsolt végzett.