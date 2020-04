Vádemeléssel zárták le a nyomozást az ügyben.

1987 óta működik rendezvényközpontként dr. Horváth Csaba, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) oktatójának aranyosgadányi kertje. Az úgynevezett Horváth-kert a baranyai közéleti, tudományos és művészeti szereplők, egyetemi hallgatók számára legalább olyan legendás helynek számít, mint a fővárosi park. Itt rendezi ugyanis a szabadegyetemi összejöveteleket, fórumokat és táborokat dr. Horváth Csaba, a PTE ÁJK oktatója. A telek és az ott található tájház – amely a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület telephelyeként szolgál – rengeteg eseménynek adott otthont az elmúlt harminc esztendőben.

2018-ban lehetőség nyílt egy pályázat keretében a 170 éves parasztház felújítására, amelynek köszönhetően országos védettséget kapott volna.

Az elnyert 4,5 millió forinthoz dr. Horváth Csaba további másfél milliót tett hozzá. Sajnos a renoválás vége egyelőre nem egy gyönyörű, eredeti állapotú épület, hanem rendőrségi nyomozás lett. Az oktató a Pécsi Újság.hu megkeresésére elmondta, a szakértői vélemény szerint nagyjából 9,5 millió forint a kár, amelyet a kivitelező okozott. Mint megtudta a lap, az ügyben indult nyomozást a napokban vádemelési javaslattal zárta le a rendőrség.

A nyugalmazott egyetemi docens a Pécsi Újság.hu munkatársával közölte, nemcsak szándékos károkozásért, hanem okirat hamisításáért és csalásért is a bíróság előtt felelhet a munkával megbízott illető, aki számos vagyontárgyat is magával vitt a kertből. Többek közt szabálytalan áramkikötésre, valamint a bontott anyagok elszállítására is fény derült.

Sajnos azonban nem lesz egyszerű behajtani rajta az összeget. Ahogy az egy furfangos vállalkozóhoz „illik”, információink szerint a céget felszámolta, az egyik ingatlanát feleségére íratta – akitől elvált –, a másik házát pedig jelzálog terheli.

Ezért dr. Horváth Csaba azt kéri, aki teheti, a 1177331501970951-es bankszámlaszámra utalt összeggel járuljon hozzá a felújításhoz. A tereprendezés költségét, a berendezések vásárlását, illetve az adományok után fizetendő illetéket magára vállalja a tanár.

Érdeklődésünkre elárulta, eddig kb. egymillió forint gyűlt össze. Ha minden jól halad, két-három héten belül újra elindulhat az építkezés.