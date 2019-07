Rajcziné Szondi Erzsébet: „Jó szóval neveld, és játszani is engedd”

Negyven éven át nevelte a jövő nemzedékét Rajcziné Szondi Erzsébet szigetvári óvodapedagógus, gyógypedagógus. Ugyan most nyugdíjba megy, de nem szakad el teljesen szeretett hivatásától.

– Hogyan indult a pályafutása?

– Kis kitérő után kerültem az óvónői pályára, mert gyerekként biológusnak készültem. Azonban a biológia felvételi és a „kihagyhatatlan” iskolai kirándulás időpontja egybeesett, így inkább megpróbálkoztam a korábban felvételiztető, és nagyon népszerű pécsi óvónői szakközépiskolával. Felvettek, és 14 évesen elkezdtem ismerkedni az egyik legszebb hivatással.

– Ami gondolom teljesen magával ragadta.

– Igen, és éppen ezért a középfokú óvónői végzettség megszerzése után Szigetvár legújabb – ma is többnyire Radován tériként ismert óvodájában kezdtem a pályámat, ahol Kasó Józsefné, Muci néni vezetésével éppen egy fiatalokból álló, magas nívójú szakmai közösség szerveződött. Elsősorban Muci néninek, de persze a kolléganőknek is köszönhetően ez a társaság évtizedeken át egy nagy csapattá kovácsolódott össze, s csak a nyugdíjba vonulások kezdték megbontani ezt az egységet.

– Milyennek látja a mai gyerekeket?

– Negyven évvel ezelőtt is igaz volt az a mondás, hogy „ahány gyerek, annyiféle”, és ma is az. De azért észlelhetők különbségek a gyerekek között. Régebben jellemező volt minden téren az életkori átlagnak megfelelő fejlettségi szint, újabban viszont növekszik az átlagtól eltérő fejlődésű gyerekek száma. Az óvodások között több a sajátos nevelési igényű gyerek, ez genetikai okokra vagy környezeti ártalmakra vezethető vissza. Sajnos még több a nem megfelelő nevelésből adódó beilleszkedési és magatartászavarokkal küzdő gyermek. Ám én úgy látom, hogy az ingerdúsabb környezetben az átlagosnál fejlettebb, tehetséges gyerekek aránya is magasabb lett. Éppen ezért, az óvodai nevelés során mindennapi feladat az egyéni bánásmód alkalmazása és a differenciálás.

– Milyen nevelési eszközök célravezetőek ilyenkor?

– A leghatékonyabb nevelési eszközök a kisgyermekek által kedvelt tevékenységformák: a közös játék, a változatos mozgás, felfedezés, zenélés, bábozás. És persze a minél több jutalmazás, nagyrészt szociális formái (szóbeli dicséret, simogatás, bólintás, taps), ritkábban tárgyi eszközök.

– Miben leli legnagyobb örömét?

– A mindennapi munkám során abban, hogy 40 éve azt csinálom, amit szeretek, és azon a helyen, ahol jól érzem magam. A mai napig szívesen töltöm a napjaimat óvónéniként a kis és nagy óvodások és szüleik között, no meg kollégaként is az újjáformálódó szakmai közösségben, amelynek több volt óvodásom is a tagja. Magánéletemben a családi együttlétek és a nagymamaság a legfőbb örömforrásaim.

Gyógypedagógus is

Rajcziné Szondi Erzsébet 1961-ben született Szigetváron. A Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolában óvónői szakon érettségizett. A szigetvári – egykor V. számú, ma Micimackó – óvodában 1979 óta dolgozott. Óvodapedagógus és gyógypedagógia tanár végzettsége is van. Munkája nem zárul le teljesen, továbbra is részt vesz a sajátos nevelési igényű gyerekek egyéni habilitációjának ellátásában. Pályafutása során több díjat is kapott, idén többek között átvehette a Mindennapok Hőse elismerést is. Férjezett, két gyermekük és három unokájuk van.