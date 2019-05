Volt egyszer egy vállalkozó, aki Baranya egyik legnagyobb cégét hozta létre – Jánosi Engel Adolfnak hívták, s többek között ő indította el a komlói kőszénbányászatot. Ma egy olyan cég működik az egykori kőszénbánya helyén, mely 140 fős létszámmal a város egyik vezető vállalkozása. Ügyvezetőjük, Rajnai Norbert nemrég Jánosi Engel Adolf Díjat kapott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától.

– Milyen messzire vezetnek a céges családi gyökerek?

– Dédapámnak malma volt, édesapám, Rajnai Árpád 1968-ban (!) elektroműszerészként kezdte a maszek világot a Kaposvár melletti Büssüben. Aztán visszaköltöztünk Komlóra, és egy garázsban folytatódott a munka, szocialista autók antennáinak a gyártására berendezkedve. A rendszerváltáskor már 10 embert foglalkoztatva Magyarország legnagyobb autó­antenna-gyártói voltunk.

– Mi volt a második lépcsőfok?

– A hazánkba betelepülő Suzuki gyárral 1991-ben indult a kapcsolat, és 26 százalékos kamatterhű (!) japán Start hitelből fejlesztettük a céget, majd tíz év után kényszerűségből lezárult az antennagyártó korszakunk.

– Hogy álltak talpra?

– A műanyag fröccsöntést fejlesztettük és festett műanyag autóalkatrészekkel bővült a palettánk. A Suzukin keresztül az Opelnek is beszállítói lettünk, majd egy másik csatornán a Porschéhez és a Fiathoz is eljutottunk. 2008-ban már hetven ember dolgozott nálunk, napjainkban pedig a Mercedes és Audi gyárnak is beszállítunk.

– Személy szerint mit tett hozzá ehhez?

– Vegyipari gépészként végeztem, így elsősorban a fröccsöntés, a festés kémiájában, a gyártási folyamatok kialakításában hasznosítom magam, valamint a beruházásokat irányítom.

– Van újabb kiugrás, hiszen immár összesen 140 embert foglalkoztatnak?

– Ez öt éve megy így, harmadik éve pedig fut egy kétmilliárdos beruházásunk, melynek nyomán úgy tervezzük, hogy jövőre közel kétszázan ténykednek majd a cégben. Itt jegyezném meg, hogy édesapám 77 évesen még minden nap bent van egy teljes műszakon át, és édesanyám is bejár hetente egy napra.

– Mi a jövő?

– Egy 760 millió forintos kutatás-fejlesztés keretében három éve elkezdtük a biológiailag lebontható műanyag (PLA) fejlesztését, amit 2021-től több területen kötelező lesz használni az unióban. Továbbá 3D nyomtató szálakat fejlesztünk PLA-ból, többek közt háztartási célokra is.

– Háztartásokban 3D nyomtató?

– Szakemberek szerint hamarosan a háztartási berendezésekben meghibásodott elemek helyett a gyár nem cserealkatrészt küld, hanem a honlapjukról letölthető lesz a darab 3D-s nyomtatása.