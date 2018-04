Rajzpályázattal hoznák közelebb egymáshoz az ép és a sérült gyermekeket

A gyermeki fantázia és kreativitás kiapadhatatlan – vallja egy pécsi zenekar, és épp emiatt hív 4-10 éveseket alkotótársul a legújabb dalához.

A Tamás Éva Játéktára nemrég megjelent, Nyári dal című szerzeményéhez különleges videóklipet készítene:

rajzpályázatot hirdet, hogy aztán a beérkező alkotások szolgálhassanak a zenés videó alapjául. A legnagyobb közösségi oldalon már közzétették a nótát, amelyből ihletet meríthetnek a gyerekek. Az alkotásaikat május 20-ig küldhetik be. A legügyesebb

pályázók – persze amellett, hogy rajzaikat viszontláthatják a majdani klipben – jutalomban részesülnek, a legtöbb alkotást beküldő óvoda, illetve iskola pedig Játéktár-koncertet kap ajándékba.

„Nyisd ki a szemedet, láss csodát, ezeret” – így szól a Tamás Éva Játéktára legújabb szerzeményének refrénje. A közelmúltban megjelent Nyári dal a színpompás rét megannyi csodájáról mesél, és most adott a lehetőség, hogy színes ceruzát, ecsetet és festéket ragadva a gyerekek életre keltsék a maguk tarkabarka mezejét. – Forgathatnánk klipet a természetben, készíttethetnénk illusztrációt egy grafikussal, mi azonban azt gondoljuk, hogy egy, a gyermek közönségünk által megalkotott rajzokból készülő képklip mindennél különlegesebb – mondja Tamás Éva. A Játéktár névadó alapítója kiemelte, a rajzpályázat jutalmainak egyike egészen különleges: – Zenekarunk egyik legfontosabb küldetése az integráció: ennek jegyében rendszeresen koncertezünk sérült gyerekeket nevelő intézményekben, alkalmanként jelnyelvi tolmácsot kérünk fel a rendezvényein való közreműködésre. Arra gondoltunk, hogy a legszebb rajzokat beküldő pécsi osztályt meghívnánk egy olyan iskolában megrendezendő fellépésünkre, ahol fogyatékkal élő gyermekek tanulnak. Lehetőséget adnánk nekik az egymással való ismerkedésre, beszélgetésre, közös tevékenységre. A távlati tervünk az, hogy egyre több efféle alkalmat biztosítsunk annak érdekében, hogy az ép gyermekeink világát megnyissuk a sérültek felé

is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Egy évtizede annak, hogy Tamás Éva színművész létrehozta a Pécsről induló, de mára már országszerte közkedvelt gyerekzenekart. A fiatal, négyfős csapat előadásain kortárs költők – például Nagy Bandó András és Mentovics Éva – versei, saját dalok, nyitott végű, a közönséggel együtt eljátszott tanulságos mesék elevenednek meg. Az interaktív Játéktár-koncertek, a zenebölcsi, zeneovi és a lemezek a gyerekeket az egyre inkább teret hódító virtuális valóságból a háttérbe szoruló mese- és álomvilágba vezetik vissza, sőt, a repertoáron még olyan előadás is szerepel, amely a természetvédelem fontosságára hívja fel a kicsik figyelmét. Mindezen túl a zenekar generációkat köt össze – például azáltal, hogy szülőket-nagyszülőket is bevon iskolákkal együttműködésben megvalósuló projektekbe.

– Minden egyes koncert különleges közösségi élmény, amely a költészet és a zene megszerettetésén túl megtanítja a gyermeket arra, hogy bátran nyújtsa a kezét mások felé, legyen nyitott és jókedvű, ne féljen önmaga lenni – vallják az együttes zenészei, akik a koncertek után akár hangszerbemutató, versmegzenésítő vagy kézműves foglalkozásokat is tartanak. A csapat egyébként már egy pécsi Játéktár-ház létrehozásának ötletén dolgozik, a terv ugyanis az, hogy a zenekar a jövőben saját helyen, az eddigi kínálatot tovább bővítve fogadhassa a gyermekeket.

A rajzpályázat kiírása itt érhető el: http://tamasevajatektara.hu/aktualitasok-2/