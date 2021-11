Reagál a Fidesz: a csokitolvajok a csokigyárat is viszik

A Mandulás körüli kálvária kapcsán közleményt adott ki a pécsi Fidesz frakció.

Ahogy azt már korábban megírtuk, a városvezetés Puch László érdekeltségébe tartózó cégnek adná át a bőrklinikát a Mandulás Kemping helyett.

A szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemény változtatások nélkül közöljük.

„SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tárgy: A csokitolvajok a csokigyárat is viszik

A baloldali városvezetés múlt héten bejelentett zavaros telekbizniszének újabb részletei váltak ismertté.

Mint ismert, a szocialisták idején baloldali üzleti köröknek elprivatizált Mandulás Kempingből nem lehetett luxus lakópark a pécsiek ellenállása miatt, a telket ezért megvetetné a várossal a tulajdonos. Az a tulajdonos, amelynek vezetője Zuschlag János volt szocialista politikus egykori bűntársa, a tulajdonosa pedig sajtóhírek szerint Puch László baranyai szocialista pénzember.

A telket a tulajdonosa évek alatt lerohasztotta, mert vélhetően soha nem is akarta kempingként üzemeltetni, hanem már Toller László idején is luxus lakóparkot kívánt a telken felhúzni. Ahogy Toller László idején, úgy az idei évben is sikerült elhárítani ezeket a szándékokat, azonban most új trükkhöz folyamodik a baloldali városvezetés.

A lepusztult telket 800 millió forintért, az egykori privatizációs vételár sokszorosáért vetetné meg a várossal a tulajdonos. De félő, hogy ennél is gátlástalanabb szándék áll a héttérben. Valójában arra készülnek, hogy a kempinget elcserélik a bőrklinika ingatlanával, így a szocialista körök egy fejleszthető, sokmilliárdos profitot hozó telekhez jutnak potom pénzért.

Egyértelmű és elfogadhatatlan, hogy az átlátható és demokratikus működést ígérő Péterffy Attila és belső köre mára odáig jutott, hogy Zuschlag tettestársa és Puch László szocialista oligarcha diktál nekik. Ők pedig szó nélkül teljesítik a parancsot. A csokitolvajokkal valóban a „legsötétebb időszak” tért vissza a városházára. De most már nem csak a csokit, hanem az egész csokigyárat is vinni akarják.

Kelt. Pécsett, 2021. november 15. napján

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja”