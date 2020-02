Rédling Hanna már 3D-ben készít képeket

Rédling Hanna már 19 évesen meglepte Pécset egy meghökkentő fotókiállítással. Azóta túl van másfél tucatnyi fővárosi és hollandiai tárlaton, a Moholy-Nagy Egyetemen. Elnyerte a Magyar Fotográfus Szövetség ösztöndíját, a Magyarország 365 fotópályázaton pedig második lett.

– Mit jelentenek ezek a díjak?

– Három éve készítek önarcképeket panziókban, a rendszerváltás-korabeli hangulatuk miatt, valamint a XXI. századi elidegenedés, a generációs közérzet megfogalmazására. Napjainkban egyre több átalakul, bezár az ilyen szálláshelyekből, holott nagyon jellemzőek Közép-Európára és Magyarországra, így hát igyekszem minél többet megörökíteni. Ez a sorozatom nyerte el az ösztöndíjat, néhány képemet közülük pedig a Magyarország 365 pályázaton is díjazták.

– Az első pécsi tárlatán Picasso-jellegű torzókat, elcsavart arcéleket láthattunk. Mi változott a Moholy-Nagy Egyetem, az új tapasztalatok hatására?

– Az is fontos állomás volt az életemben és ma is keverem a fikciót a valósággal. A szimbólumok, asszociációk keresése megmaradt, de már ugyanilyen lényeges számomra a történések dokumentumértéke is.

– Sok fiatal foglalkozik komolyan a fotózással. Mit ajánlana nekik, mi az, amiben a MOME, a szakma csúcsképzése segít?

– A legfőbb cél itt az, hogy megismerjük önmagunkat. Az osztályközösség pedig talán még fontosabb, inspirálók a különböző személyes elképzelések, valamint a párhuzamos szakokra járók kreatív újdonságai. Megnyílik a tér a társ­művészeti ágak irányába, és ehhez olyan eszközök, technikák állnak rendelkezésre, amire korábban nem is gondoltam.

– A panziókon túl merre halad most?

– Az utóbbi években többször dolgoztam zenészekkel, mert jó lehetőséget kínált az autonóm látásmód és az alkalmazott fotó ötvözésére. A videóklipek világát is izgalmasnak tartom, nemrég rendeztem az elsőt. Emellett egy animációval foglalkozó holland barátnőmmel a 3D-s megoldásokkal kísérletezünk és közös munkát tervezünk a jövőben.

– Ki lehet lépni a fotók világából?

– Én legalábbis megpróbálom, például gyakran kirándulok a természetben és próbálok kevesebb időt tölteni az online felületeken, ahol már fojtogató a képek mennyisége. Pécsre is sűrűn hazamegyek, mert az számomra örök kikapcsolódás.