Reformra érett a hulladékszállítás – konténer a megoldás?

Döntsd a tőkét, ne siránkozz! József Attila verssorai jutnak eszünkbe, amikor a médiából arról értesülünk, hogy az illegális szeméttelepek felszámolására indított országos akciók csak tüneti kezeléseknek látszanak.

Az egyik helyen felszámoltakat ugyanis újabbak követik, ha nem is ugyanott, és nem is azonos időben. Az ok és okozati összefüggések szerintem egyértelműen azt mutatják, hogy máshol kell keresni a megoldást ahhoz, hogy az emberek ne váljanak szemetelővé. Pécs ebben példát mutathatna.

Ha az emlékeink nem csalnak, voltak hajdanában városszerte szétszórtan elhelyezett, olyan perforált lemezből készült, könnyű kivitelű konténerek, amelyek multikárral szállíthatók voltak. Az effajta konténerek számának növelésével, azok könnyebb megközelíthetőségével olyan lehetőséget kellene teremteni, hogy az emberek ne kényszerüljenek szemetelővé válni.

A konténerek egyfajta kihelyezett „hulladékudvarként” alkalmasak lennének a feleslegessé vált lomok begyűjtésére, és hasonlóan a szemétszállításhoz, meghatározott napokon ezeket a városüzemeltetés emberei elszállíthatnák.

Az ily módon összegyűjtött hulladékok pedig, bekerülve az Eperfás úti, vagy a más városrészekben is létesített hulladékudvarba, osztályozásra kerülnének.

A felújítható háztartási gépeket pedig – német példa alapján – a hajléktalanszállóban élők – akik napközben rengeteg szabadidővel rendelkeznek – megfelelő szakmai irányítás mellett modernizálhatnák, használatra alkalmassá tehetnék, majd azokat olcsó pénzért, kispénzű embereknek eladásra felkínálhatnák. Ezzel a munkával is hozzájárulva az eltartási költségeikhez. A selejt pedig, válogatás után vagy a fémfeldolgozóba, vagy – ha lenne – szemétégetőbe kerülne.

