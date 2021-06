Régen is tartottak kutyaszépségversenyt – idézze fel galériánkkal

Szinte mindenki ismeri a népi bölcsességet, miszerint: a kutya az ember legjobb barátja. Hogy miből eredhet ez a szólás? Valószínűleg abból, hogy nincs a világon még egy olyan állatfaj, amellyel annyira szoros lenne az emberek kapcsolata, mint a kutyával.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Az elmúlt negyven évben számos kutyaszépségversenyt, -kiállítást szerveztek megyénkben, ahol fotóriporterünk is jelen volt, s lencsevégre kapta a legszebb vagy éppen legcukibb baranyai ebeket. Megjelentek itt a hagyományos magyar fajták, mint például a komondor, a vizsla vagy a magyar agár. S bemutatkoztak a külföldről származó, ám hazánkban igen kedvelt fajták is. Így a német juhász, a dán dog vagy a labrador retriever. S ne feledkezzünk el a keverékekről sem, ők is versenyre kelhettek szépségben és rátermettségben a fajtatiszta társaikkal.

A verseny előtt gyakran állatorvosi vizsgálat is volt. Ezt pedig még a legtermetesebb blökik sem viselték szó (azaz vakkantás) nélkül. Ilyenkor szükség volt a gazdi rátermettségére is. Aztán, ha minden rendben volt kezdődhetett a bemutató. A kiállításokon a különböző kutyafajták legszebb példányait láthatták az érdeklődők, így inspirációként is érdemes volt részt venni az eseményeken. Ha egy család még nem rendelkezett kutyával, ezek a programok kiváló alkalmak voltak a fajtaválasztásra.

Nyáron majdnem minden hétre jut egy kutyakiállítás vagy tenyészszemle, így ha valaki kedvet kapott hozzá, bizonyára a következő hónapokban is találhat ilyen programot.