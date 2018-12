Régen volt ekkora fejlesztés Szabadszentkirályon

Átadták az új szociális étkező- és tálalókonyhát a dél-baranyai kistelepülésen.

A felújított ingatlanban az étkező mellett helyet kapott egy iroda, mosdó, öltöző, sőt még egy táncterem is. Az épület tehát azon túl, hogy biztosítja a szociális étkeztetést, a nyugdíjas közösség erősebb összetartását is segíti.

Közel 80 millió forintos támogatást kapott a Baranya Megyei Közgyűléstől Szabadszentkirály a volt iskola épületének felújítására, hogy étkező- és tálalókonyhát alakítsanak ki. A megvalósult pályázat célja a szociális étkeztetés helyben történő biztosítása volt, amellyel négy településen – Szabadszentkirályon, Gerdén, Velényben, Pécsbagotán – elsősorban az idős lakosságot szeretnék segíteni.

Szabadszentkirály polgármestere, Almási Roland elmondta lapunknak, hogy eddig is biztosítottak meleg ételt a települések rászoruló lakosainak, viszont a tálalókonyha létesítése előtt kiszállították nekik az ételt. Ez most már csak abban az esetben történik így, amennyiben a rászoruló valamilyen okból nem tud a helyszínre jönni.

A felújított épületet pénteken adták át, ténylegesen azonban hétfőtől fog üzemelni. A konyhán nem fognak főzni, az ételeket a felnőttek részére egy szentlőrinci étterem, a gyerekeknek pedig a királyegyházai konyha biztosítja.

Az épület valamikor a szabadszentkirályi iskolának adott otthont, ám most új funkciót kapott. Az ingatlanban nemcsak a szociális étkezőt alakították ki, helyet kapott egy iroda és táncterem is, amit Szabadszentkirály szenior tánccsoportja már birtokába is vett, december eleje óta a kultúrház helyett itt tartják a próbáikat. Az átadott épület a rászorulók segítésén túl a közösségi összetartás erősítését is szolgálja.

Teljes körű felújítás volt kívül-belül

A támogatás keretében az addig használaton kívüli ingatlan teljes épület- és energetikai felújítása megvalósult. A konyhán korszerű világítást alakítottak ki, valamint az épületre napelemeket szereltek fel. A vizesblokkok felújítása is megtörtént, az egyik mosdó akadálymentesítésére is lehetőség volt, valamint öltözőt is kialakítottak. Ezeken kívül teljes eszközbeszerzés valósult meg, vagyis a konyhán található összes gépet, bútort, de még az evőeszközöket is a támogatási pénzből szerezte be a település.

