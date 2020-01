Régi hagyományt élesztenek újjá

Lakossági javaslatra a város tavaly decemberben megrendezte a mindenki karácsonyát, az itt élő emberekkel közösen feldíszített fenyőfával ünnepeltek. Most egy újabb hagyományt próbálnak újraéleszteni, a farsangi maskarás felvonulást.

A rendezvény február 15-én lesz a városban, amellyel egy régi sváb hagyományt élesztenek újjá. A színes forgataghoz csatlakoznak a helyi óvodások és iskolások, hiszen az intézményekben is nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására.

– Korábban bolondos farsangnak is hívták a rendezvényt, amelyen a férfiak nőnek, és a nők férfiaknak is öltöztek, zenés és lovaskocsis felvonulás kíséretében. Az idei felvonuláson külön díjazzuk a maskarásokat és lesz táncház is. A résztvevőket a helyszínen készített fánkkal is megkínáljuk. A fánksütéshez még lehet csatlakozni személyesen az önkormányzatnál vagy e-mailben: [email protected] – mondta Bogyayné Gál Tünde polgármester.