A régi iskolába is egy új üzem költözik hamarosan

Egy call-center és egy könnyűipari összeszerelő üzem települ évek óta üresen álló önkormányzati ingatlanokba, összesen közel harminc embernek munkát adva – a város támogatással segíti a munkahelyteremtést.

Két új cég települ a városba, összesen mintegy harminc embernek munkát biztosítva. Mindkettő önkormányzati ingatlanok régóta üresen álló helyiségeiben kezdi meg működését, a vállalkozásokat a város munkahelyteremtési támogatással segíti – döntött a képviselő-testület rendkívüli ülésén a minap.

Az egyik cég a hajdani dávidföldi iskolában alakítja ki üzemét, ahol könnyűipari összeszerelő munkákat végeznek majd. Az épületnek mintegy 300 négyzetméretnyi részét veszik bérbe, az ingatlan egyéb helyiségeit a városgondnokság használja. Komlói vállalkozását a cég két ütemben tervezi megvalósítani: elsőként az Ifjúság utcai volt iskolaépület felújítására és beüzemelésére kerül sor, majd a Komlói Ipari Parkban új üzemcsarnokot építenének. Első körben 11 embernek adnak munkát – éves foglalkoztatásukhoz az önkormányzat fejenként 250 ezer forinttal járul hozzá a tervek szerint úgy, hogy az ingatlan egyévi, mintegy 2,7 millió forint bérleti díját elengedi.

A másik cég a városgondnokság hajdani, Tompa Mihály utcai, mintegy két éve üresen álló épületében alakít ki call-centert – nagyvállalatoknak dolgoznak, internetes kapcsolat útján. A társaság 15 fő foglalkoztatását vállalja két éven át – ennek megfelelően összesen 7,5 millió forint munkahelyteremtési támogatást igényeltek az önkormányzattól. A két évre vonatkozó, mintegy 1 millió forint bérleti díjat ez esetben is elengedi a város, a fennmaradó összeget pedig a költségvetés elfogadását követően kapná meg a társaság.

– Komlón 2010-ben 27 százalékos volt a munkanélküliség, mára ez az arány alulról súrolja a nyolc százalékot, ami a jelentős javulás ellenére még mindig az országos átlagnak a duplája – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. – A munkahelyteremtés tehát továbbra is a legfontosabb feladatok egyike: a két új üzem városunkba települése ezért is kiemelkedő jelentőségű – tette hozzá.

Új technológiával brikettet gyártanak

Tavaly novemberben is nyílt egy új üzem a városban: akkor kezdte meg működését Mecsekjánosiban az új brikettüzem, amely elsősorban exportra termel, de Komló városát is ellátja. Szintén új munkahelyeket teremtett: segédmunkásokat, targoncavezetőt, könnyűgépkezelőt, gépszerelőt, karbantartót foglalkoztat. A cég és az önkormányzat összefogásának eredménye, hogy megvalósulhatott a beruházás. Polics József, Komló polgármestere az üzemmel kapcsolatban elmondta, hogy ilyen technológiával még nem állítottak elő brikettet Komlón. A fabrikett környezetbarát, természetes alapanyagból – fűrészpor – magas nyomáson préseléssel készült tüzelőanyag. Kandallóban, cserépkályhában is használható, minden fatüzelésre, vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezésben használható.