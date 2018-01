Régóta tervezett beruházásra kaptak támogatást

Csaknem 300 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázaton piacfejlesztésre és őstermelői piac kialakítására.

A tervek szerint az új kistermelői piac épülete a Bajcsy-Zsilinszky utca és a piacteret összekötő gyalogos szakaszra kerül, azzal párhuzamos beépítéssel. Az épület fedett nyitott, favázas szerkezetű létesítmény lesz, amely alatt az árusító terek flexibilisen átrendezhetőek vagy megszüntethetőek annak érdekében, hogy az épületet időszakosan más funkcióra (gyerekjátszóra, vendéglátó kitelepülésre) is lehessen felhasználni. A meglévő, de már rossz állagú gazdasági épületet teljesen felújítják, a belső terekből raktárakat (hűtött raktárakat), vendég és dolgozók számára vizesblokkokat, irodákat alakítanak ki. Ennek keretében a hő- és vízszigetelési rendszereket, a külső-belső nyílászárókat, külső-belső fal- és padlóburkolatokat épületgépészeti és villamos rendszereket is lecserélik.

A harkányi piac felújításának a közösségi és helyi termelői célokon túlmenően – az elhelyezkedéséből fakadóan – kiemelt turisztikai célja is van.

A piacon új zöldfelületeket alakítanak ki, amely esztétikai szempontból is vonzóbbá teszi a piacot. A fásítással, illetve a kerítéssel a piaci terület vizuálisan is elkülönül majd a balesetvédelmi szempontból aggályos buszmegálló területétől.

A fenntartható közlekedés népszerűsítése céljából, illetve arra való tekintettel, hogy Harkány kerékpáros-barát város, a projekt keretében kerékpártárolót is kiépítenek.

Teljes átalakítás

A piacon a környezettudatos fejlesztés jegyében a szelektív hulladékgyűjtést és hulladék-újrahasznosítást is lehetővé teszik komposztáló kialakításával. A tervezéssel érintett területen a jelenlegi szennyvíz- és ivóvíz-, valamint a teljes áramhálózatot fel kell újítani az új beruházási elemek megfelelő kiszolgálása miatt. Emellett új térvilágítási rendszert is építenek, egyebek mellett biztonságtechnikai, balesetvédelmi, valamint turisztikai szempontok miatt.