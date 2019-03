Reklamálni csak nyugtával lehetséges

Olykor még a legjobb szándékkal történő ajándékvásárlásnál is lehet hiba. Rossz a kiválasztott ruha mérete, vagy nem működik a meglepetésnek szánt szendvicssütő, ezért karácsony után sokan vissza szeretnék vinni a terméket a boltba. A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatójából kiderül, mi a teendő ilyenkor.

A legfontosabb tudnivaló, amit a fogyasztóvédelmi szakemberek minden évben hangsúlyoznak, hogy a blokkot, számlát minden vásárlás alkalmával tartsuk meg, ugyanis az esetleges későbbi reklamáció esetén a vásárlás tényét ezzel tudjuk bizonyítani. A szakemberek arra az általánosan elterjedt tévhitre is felhívják figyelmünket, miszerint minden termékre három napos cseregarancia él. A jogszabály ezt azonban csak 10 ezer forint feletti tartós fogyasztási cikkek esetében teszi kötelezővé – a termék vásárlásától számított 3 munkanapon belül –, abban az esetben, ha rendeltetésszerűen nem használható.

A karácsonyi ajándéknál az is előfordul, hogy annak a mérete vagy a színe nem megfelelő. Fontos megjegyezni, hogy hibátlan termék visszaváltására nincs jogszabályi kötelezettsége a kereskedőnek. Ha mégis vissza szeretnénk vinni a terméket, figyelemmel kell lenni a vállalkozás által biztosított lehetőségekre.

Amennyiben pedig valamilyen műszaki cikknél tapasztalunk hibát, elsősorban javítást vagy cserét kérhetünk a szavatossági és jótállási igények érvényesítésekor. A kereskedőnek kötelezettsége a minőségi kifogások és jótállási igények intézése, kezelése, amit vásárlóként mindig a vásárlás helyén kell bejelenteni.

Internetes vásárlásnál is él az elállás

Most már egyre többen az internetről szerzik be a karácsonyi ajándékokat. Ilyen esetben szintén van elállási jogunk, amelyet a termék megrendelése és az átvétele közötti időintervallumban, továbbá a termék átvételét követő 14 napon belül érvényesíthetünk. A termék visszaküldésének költsége azonban a fogyasztót terheli. Függetlenül attól, hogy hagyományos üzletben vagy webáruházban vásároltunk, a szavatossági és a jótállási jogok azonosak, derül ki a Baranya Megyei Kormányhivatal közleményéből.