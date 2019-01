Rekord: ekkora bevételt még soha nem könyvelhettek el az állatkertben

A felújított Pécsi Állatkert csaknem 60 éves történetében a 2016-os nyitás mind a látogatottság, mind a bevételek tekintetében rekordot jelentő év volt.

Az eredményes nyitási évet követően a Pécsi Állatkert hosszú távú célokat tűzött ki, melyeknek kiemelt eleme volt a gyűjtemény és a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a természetvédelem területén végzett tevékenység bővítése. A fejlesztések által mára 11 faj 95 egyede fajmegmentő- és tenyészprogramban (EEP), míg 14 faj 41 egyede törzskönyvi programban (ESB) vesz részt, és a kifutók gazdagítása, korszerűsítése is folyamatos.

Az állatkert a „Mecseki természettudományos élményközpont fejlesztése” pályázat révén is interaktív oktatási elemekkel bővült, új oktatói tereket, épületet, az élménypedagógiát támogató, különböző digitális eszközöket, szoftvereket, intelligens táblákat szereztek be, illetve 2019. január 7-től 2021. augusztus 31-ig 12.900 pécsi és baranyai gyermek vehet részt ingyenes foglalkozásokon, amellyel a Pécsi Állatkert és partnere, a Janus Pannonius Múzeum a természettudományos oktatás kiemelkedő szereplőjévé válik a Dél-Dunántúlon.

A látogatók számára nyújtott szolgáltatások is továbbfejlődtek. A 2018-ban megvalósított programokon közel tizenháromezer látogató vett részt, a legnagyobb érdeklődést az először két napon is megrendezett Állatkertek Éjszakája hozta több mint 3.000 látogatóval. Azonban az állatkertben történő oktatás nem csak iskolai csoportok számára érhető el, a látogatókat egész évben hétvégi, nyáron napi látványetetések várják. A családok játékos tanulását pedig ingyenes audio-guide, a kiterjesztett valóságra épülő ARcheoZoo-alkalmazás, az állatkert által készített számos ismeretterjesztő kiadvány, rejtvény, játék és már interaktív tanösvény is segíti az akvárium-terrárium bejárása során.

2018-ban új, állandó programokkal is bővült a zoo kínálata. Népszerű az éjszakai pizsamaparti, amely során „valóban” cápával alhatnak a gyermekek, a csecsemőket pedig havonta várja a Pannon Filharmonikusokkal közös Akváriumi keringő.

2018-ban 147.000 fizető látogató érkezett a Pécsi Állatkertbe, rekordot jelentő összegben növekedtek a nem jegyeladásból származó bevételek, és csúcsot döntött a zoo-tábor résztvevőinek, a közösségi szolgálatot végző diákoknak a száma is. Az állatkert 196 millió 631 ezer forint feletti nettó árbevételt ért el, amely szintén rekord az intézmény életében.

A Pécsi Állatkertben élő fajok száma 2018-ban 292 volt, amelynek 1393 egyede tekinthető ma meg.