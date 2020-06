Rekordösszeggel távozott a pécsi kaszinóból

Nem mindennapi szerencséje volt egy baranyai építkezési vállalkozónak, aki a közelmúltban több mint 25 millió forinttal térhetett haza a pécsi kaszinóból.

– Az a nap nagyon szerencsés volt számomra. Egy budapesti munkaterületről jöttem haza, mikor az egyik barátommal megbeszéltük, hogy a karantén feloldása után nézzünk be a kaszinóba – emlékezett vissza a nagy nyereményre Ferenc, akivel a hétvégén beszélgettünk. – Kisebb összeggel jöttem be. Kis téten kezdtem, mikor a nyerőgép leadta a legnagyobb jackpotot, ami több mint 1,9 millió forintot jelentett. Mire a teljes nyereményt kifizették, az összeg felkúszott kétmillió fölé. Nagy volt az öröm, a pénzt rögtön zsebre tettem és indultunk volna haza a barátommal.

A történet azonban itt nem ért végett, mert a kaszinó meghívta a játékosokat egy kávéra és egy kólára. Amíg várakoztak, addig Ferenc a nyeremény­összeget betette egy másik nyerőgépbe.

– Feltettem egy nagyobb tétre, amelyet még soha nem játszottam. Egy pár pörgetés után beadta a szabad játékot. Nagyot néztünk rögtön. A legnagyobb szimbólummal nyitott – mesélte mosolyogva Ferenc. – A gép kijelzőjén beállt az első kalapos férfi, majd sorba jött a második, a harmadik, a negyedik (itt nagy levegőt vett), majd az ötödik. Azt gondoltuk bedöglött a gép, ilyet még nem láttunk – tette hozzá.

Nagy volt az öröm, kiderült több mint 25 millió forintot nyert, ami a kaszinó történetében a legnagyobb nyereménynek számít. Az összeget szinte azonnal kifizették, több mint a felét már aznap hazavihette Ferenc, a maradékért másnap tért vissza.

A nyertes gondolt a szeretteire is

– Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen az életeben szerencséje. A mottóm: erő, egészség, boldogság, szerencse – említette Ferenc. Hozzátette, a pénz jó helyre került, adott belőle a gyerekeinek, testvéreinek, egy részét pedig karitatív célokra fordította. Gondolt a dolgozóira is, egy ünnepi ebéddel lepte meg őket, és kaparós sorsjegyet is vett számukra, hátha rájuk is rákacsint Fortuna istennő.