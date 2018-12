Rekordszámú pécsi banda lép majd fel

Január első hétvégéjén immár negyedik alkalommal rendezik meg a pécsi zenekarok ünnepét, a Made in Pécs Fesztivált. A bandák húszperces koncertjei a város hat népszerű klubjában – Pécsi Est, Made in Pécs Café, Nappali, Ti-ti-tá, Szabadkikötő, Trafik – zajlanak majd párhuzamosan, délelőtt tíz órától.

Mint azt Gellai Gergő szervező kedden délelőtt, az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál célja, hogy műfajtól függetlenül, professzionális körülmények között biztosítson bemutatkozási lehetőséget Pécs összes zenekarának. A kitűzött cél az eddigi három fesztiválon teljesült, 2016-ban 89, 2017-ben 109, 2018-ban pedig már 118 együttes lépett fel a nagyszabású rendezvényen. Most ennél is több banda mutatkozik majd be, 124 pécsi együttest hallhatnak majd az érdeklődők.

Többek között színpadra lép majd a Rudán Joe Akusztik, a Két Beck, a Rózsaszín Pittbul és az Xy Flies is. A már országos hírnevet kapott egyedi fesztiválra az elmúlt három alkalommal évente közel hatezeren voltak kíváncsiak.

A fesztivál történetében idén először hívtak meg egy külföldi várost, Liverpool volt a díszvendég. A szép hagyományt jövőre is folytatják majd, ez alkalommal Bécsből érkeznek zenekarok, illetve dj-k a programra, üde színfoltként ismertetik meg ezáltal a hazai zenerajongókat az osztrák undergrounddal. A tavalyi év tapasztalatai alapján elmondható, a pécsi közönség rendkívül kíváncsi a külföldi zenekarokra.

