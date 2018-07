Rekordszámú, több mint háromszáz frissen végzett szakember vehette át a diplomáját

Több mint háromszáz egészségügyi szakember vehette át oklevelét a nagyszabású ünnepségen.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának polgárai életében a legfontosabb esemény az oklevélátadó ünnepség, amit az idén, az esős időjárásra való tekintettel, a vendégek kényelme érdekében a Pécsi Expo Center Zsolnay Termében tartottak meg pénteken. Korábban az ünnepségnek 2012 óta hagyományszerűen Pécs belvárosában a Széchenyi tér adott otthont. Az eseményen részt vett többek között az Egészségtudományi Kar és az egyetem vezetősége, a szakmai és politikai közélet képviselői, és társ egészségügyi karok vezetői is.

Az idei ünnepségen rekordszámú – 302 hallgató – végzett egészségtudományi, sporttudományi és pedagógus szakember vehette át oklevelét. Az Egészségtudományi Kar pécsi, kaposvári, szombathelyi és zalaegerszegi képzési központjában végzett hallgatók egyaránt a pécsi rendezvényközpontban kapták meg diplomájukat. Az idei kiemelkedően magas oklevélszám annak is köszönhető, hogy 2017 szeptemberében elindult a sportdietetikus szakirányú továbbképzés az egyetemen.

A tanév záró eseményeként az ünnepség lehetőséget nyújtott az eredmények összegzésére is. A kar számára a 2017/2018-as tanév is produktívan telt. A szerbiai Zomborban tíz fővel elindult a második ápoló alapképzés évfolyam székhelyen kívüli képzés keretében. Kiemelkedő eredmény, hogy az Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet koordinálásában megújult ápolás mesterképzésén, hat szakápolói specializáción hetvenhét fő folytatja tanulmányait. A statisztikák alapján kiderül, hogy az egészségügyi képzések iránt töretlen a fiatalok érdeklődése, tovább nőtt azok száma, akik felvételi jelentkezéskor első helyen jelölik meg az Egészségtudományi Kart. Emellett a Modern Város Projekt keretén belül az infrastruktúra-fejlesztést előkészítő folyamatok is zajlanak.

A kar hallgatói az elmúlt években többször bizonyították, hogy nemcsak hivatásukban tehetségesek, hanem tánc, és zenei területen is. Két gyógytornász hallgató, Kollarics Attila és Végh Balázs Pí Therapy néven alapított zenekart. Munkájukat a PTE Zenélő Egyetem támogatásával végzik. A két fiatal a tanulmányaik befejezésének apropóján készített videóklipet az egyik első dalukhoz, az ETK dalhoz. A Pécsett forgatott hangulatos felvételt a diplomaosztó előtt vetítették le.