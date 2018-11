Remekül sikerült a különleges hagyományteremtő nap

Minden a mézédes egzotikus gyümölcsről szólt szombaton Bodán, az első alkalommal megrendezett Datolyaszilva Napon.

A helyiek nagy része meglátogatta szombaton a Datolyaszilva Napnak helyt adó falu végi Berkes Birtokot, de a megye több különböző pontjáról is érkeztek érdeklődők Bodára. Már kora délelőtt nagy volt a tumultus, a kellemes, falusias zöld környezetben tábortűz mellett frissen készült babgulyást, „kézműves” sült szalonnát, forró teát és forralt bort kóstolgathattunk. A hagyományteremtő eseményen természetesen a datolyaszilva felhasználásával készült különlegességek voltak a legkelendőbbek, a bonbonok, lekvár és az aszalvány.

A helyi „Érted-Együtt” Szociális Szövetkezet standjánál savanyúságokat, csatnit, ivóleveket és szörpöket lehetett kóstolni. A rendezvény alkalmával sokan érdeklődtek a helyi gyártású termékek iránt – mondta el kérdésünkre Lajtman József, a szövetkezet vezetője.

Az idő is kegyes volt a khakiszilva kedvelőihez, így az igazi családi programon a gyerekek kipróbálhatták a birtokon található mezítlábas ösvényt. Délelőtt és kora délután az érdeklődők meglátogathatták Keszü Béla őstermelő négyszáz fából álló datolyaszilva ültetvényét is, a bátrabbak metszőollót fogtak, és szüreteltek is. Az egzotikus gyümölcs beszerzésére szedd magad akcióban volt lehetőség.

A rendezvényre ellátogatott a Pécsi Jótékony Nőegylet, akik karitatív tevékenységükhöz kerestek támogatókat, fotóparavánjuk mögé beállva remek fényképek készülhettek, közben a hölgyek datolyaszilvás süteményeikkel kápráztatták el a résztvevőket.

Ínycsiklandó

A mennyei datolyaszilvás kenyér sokak kedvenc téli süteménye lehet, elkészítése sem túl bonyolult. Először 8 dkg vajat 25 dkg cukorral habosra keverünk, hozzáadunk 2 tojást, 2,5 dl-t a datolyaszilva pürésített húsából, 0,4 dl kávét és ugyanennyi vizet. Majd 15 dkg finomlisztet elkeverünk 1 csomag sütőporral, 1 teáskanál fahéjjal, egy csipet sóval, és csomómentesen a vajas szilvakrémhez keverjük. Végezetül 10 dkg durvára vágott diót és ugyanennyi mazsolát is a tésztához adjunk, az egészet kenyérformába öntjük, majd előmelegített sütőben 170 fokon tűpróbáig sütjük.

Folytatják

A házigazda, Keresztes Bernadett az eseménynek helyt adó birtokon régóta foglalkozik családi-baráti rendezvények szervezésével. A Datolyaszilva Napot különösen eredményesnek ítélte, elmondása alapján több mint ötszáz látogatót fogadtak. Mivel az esemény két helyszínen párhuzamosan zajlott – a birtokon és az ültetvényen – a látogatók eloszlottak, nem volt nagy tömeg egyik helyen sem. – Remekül sikerült a hagyományteremtő nap, többen jöttek el mint vártuk, mindent megettek, minden tervezett programelem megvalósult, jövőre tervezzük a folytatást – fogalmazott Bernadett.