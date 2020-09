Rendbe teszik a rég elhanyagolt házakat, növelik a lélekszámot

A nyár elejéig összesen több mint tízezer család nyújtott be támogatási kérelmet, több mint 54 milliárd forint értékben.

Több kistelepülést is meglepett, ugyanakkor örömmel fogadták, hogy felpörgette a helyi ingatlanpiacot a tavaly júliustól elérhető falusi csok. Évek óta eladósorban lévő családi házak találtak új gazdára, a beköltözők pedig nyilvánvalóan gyermekes családok, hiszen őket érinti a falusi csok. A polgármesterek és a helyiek is örömmel fogadják, hogy az új lakók rendbe teszik, felújítják a korábban elhanyagolt ingatlanokat és azt sem hagyják figyelmen kívül, hogy sok helyen megállt a lakosság létszámának csökkenése, akad, ahol még nőtt is a lélekszám.

– A Pécs környéki falvak eddig is népszerűek voltak, de akadtak ezeken a településeken is olyan ingatlanok, melyeket hosszú ideje árultak már. Most többnyire ezek is tulajdonost cseréltek – mondta az általunk megkérdezett ingatlanértékesítő.

A pozitív hatást nem csak a megyeszékhely környezetében érzik, hanem szinte mindenhol tapasztalták a változást.

Faller János, Dunaszekcső polgármestere elmondta, a településen háromféle mozgás volt megfigyelhető a családtámogatás megjelenése után. Egyrészt a Mohácsi Vágóhídon dolgozók beköltözését tapasztalták, ez elősegítette, hogy a fiatalok helyben, nagyobb ingatlanra tudták cserélni a meglévő lakásukat, illetve a Duna -arti telkek esetében is számos tulajdonoscserére került sor. Borjádon tavaly óta szintén 4-5 ingatlan cserélt gazdát. Schäffer Tibor polgármester elmondta, fiatalok és gyermekes családok is költöztek a településre, amely egyértelműen mutatja, hogy megnőtt az érdeklődés a falusi élet iránt. A korábbi években az e tekintetben pangó Garéban is nőtt a lélekszám, Vig Imre polgármester szerint inkább az olcsóbb ingatlanok találtak gazdára, de örömtelinek nevezte, hogy a korábbi évek mélypontja után újra 300 feletti a lakosságszám a faluban.

Továbbra is stabil az érdeklődés

Január és július között országosan összesen 9 százalékkal kevesebb új lakáshitel-szerződést kötöttek a bankok, a támogatott lakáshitelek (csok és falusi csok) viszont tartják a korábbi hónapokban látott tempót: az év első hét hónapjában 88 milliárd forintra rúgott a támogatott lakáshitel-szerződések összege, ez pedig 72 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet – derül ki a money.hu összefoglalójából.

A kiemelkedő növekedésben éppen a tavaly júliustól elérhető (és 2022. június 30-ig igényelhető) falusi csoknak van fontos szerepe, hiszen bővült a jogosultak köre, és így használt lakás vásárlása esetén a kétgyermekesek számára is elérhetővé váltak ezek a konstrukciók. Az összefoglalóból kiderül az is, hogy idén júliusban több mint 11 milliárd forint értékű támogatott lakáshitel kapott zöld utat, ez éves szinten 65 százalékos növekedésnek felel meg. Bár a teljes piachoz képest a támogatott hitelek aránya alacsony, a magas növekedés mégis azt bizonyítja, hogy ezek iránt stabil a kereslet.