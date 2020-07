Rendeződhetnek a lakbértartozások Pécsen

Egyedi ügykezelés lehetőségét sürgetik azon bérlakásokban élő családok részére, akik a hónap elején kaptak felszólító levelet a pécsi önkormányzattól tartozásuk befizetésére.

Ahogy korábban lapunk is megírta, július elején az önkormányzati bérlakásban élők felszólító levelet kaptak, amely szerint ha nyolc napon belül nem rendezik tartozásukat, megszűnhet a bérleti szerződésük. A családok kétségbeestek, civil szervezetektől próbáltak segítséget kérni, így például a Mosolymanó Egyesülettől is. Ők akkor elkezdték gyűjteni az érintett családjaik adatait, mostanáig csaknem harmincan jelentkeztek.

Ahogy Vörösné Deák Andrea, az egyesület vezetője elmondta, nagyjából tizenöt családjuk van, amelyek tartozása ötszázezer forint alatti. Közülük vannak, akik ennek egy részét befizették, így a szervezet bízik abban, hogy ha az önkormányzat látja a fizetési hajlandóságot, akkor velük megköti a részletfizetési megállapodást. A kérelem összeállításában az egyesület segíteni tud.

A vezető hangsúlyozta, hogy három családnál megoldódik a probléma célzott adományok révén, másoknál pedig kezelhetőbbé válik. Az ötszázezer forintnál magasabb tartozást felhalmozók esetében az egyedi ügykezelés lehetőségét sürgetik. A Mosolymanó Egyesületnél tizenegy ilyen család jelentkezett, de természetesen azt szeretnék, ha ez a megoldás minden hasonló helyzetben lévő, pécsi családra érvényes lenne.

Az önkormányzatnál készült egy terv, amelynek lényege, hogy ezek a családok szeptemberig beadhassanak egy méltányossági kérelemcsomagot, amelynek része lenne az, hogy mekkora a hátralék, van-e lehetőség a szociális lakbér érvényesítésére akár visszamenőlegesen is, illetve, hogy az adott ingatlanban történt-e olyan felújítás, amely leírható a tartozásból. Azt szeretnék, ha ezeket a kérelmeket egyenként vizsgálnák meg az önkormányzatnál.

Vörösné Deák Andrea kiemelte, elsősorban a fizetési hajlandóságot szeretnék elérni, ezért arra kérik a családokat, hogy legalább egy kezdőrészletet fizessenek be. Azonban azt is hozzátette, hogy sajnos bizonyosan vannak olyan nehéz sorsú családok, akiknek még egy pár ezer forintos befizetés is gondot okoz.