Rendszeresen fertőtlenítik most is a helyi buszokat?

Amikor megjelent a koronavírus, a pécsi helyi járatú buszokon szinte azonnal elkezdték az ülő- és kapaszkodófelületek rendszeres fertőtlenítését. Több olvasónkban felmerült a kérdés, hogy még végzik-e ezt a feladatot az illetékesek, mert mostanában már nem érzik azt a tisztaságot, mint korábban.

– Amikor megjelent a koronavírus, a Tüke Busz egyből elkezdte a helyi járatú buszokon a kapaszkodók fertőtlenítését, minden járat után elvégezték a feladatot, láttam mindig, hogy csinálják – írta nemrég egyik olvasónk a DN Postabontás rovatában. – A frissen fertőtlenített buszokon nagyon jó érzés volt kapaszkodni, mert nem ragadt tőle a kezem.

Ezután azonban megjegyezte, hogy amióta a kijárási korlátozást megszüntették, azóta ezzel már nem törődnek. Szerinte a korlátokat nemcsak akkor kellene lemosni, amikor baj van, hanem rendszeresen, pusztán a higiénia miatt is, hogy ne ragadjon az ember keze, és ne terjedjenek a különböző betegségek. Egy másik olvasónk is észrevette azt, hogy most már korántsem olyan tiszták a járművek, mint voltak a korlátozások idején. Benne viszont felmerült, lehet, hogy csak azért nem lehet érezni a fertőtlenítés hatását, mert többen utaznak a buszokon. Hozzátette viszont, hogy éppen emiatt kéne most még nagyobb hangsúlyt fektetni a rendszeres takarításra.

A jelzések miatt megkerestük a Tüke Busz Zrt.-t is, megkérdeztük hogyan zajlik most a járművek fertőtlenítése. Ahogy válaszukban írták, az autóbuszok utasterének tisztán tartásával megbízott vállalkozó a korábbiakban elrendelt takarítási feladatokon kívül az utasok által hozzáférhető, érintett felületeket – kapaszkodók, korlátok, fogantyúk, ülések textil borításán kívüli felületei – is vegyszeresen fertőtleníti. A társaság valamennyi forgalomban közlekedő autóbuszát napi rendszerességgel tisztítják.

– A koronavírus-járvány megelőzése érdekében ózongenerátorokkal fertőtlenítjük a szellőzőrendszert és az utasteret a rendelkezésre álló eszközkapacitás mértékéig – írja a társaság a lapunknak küldött közleményében. – Amennyiben a napi forgalmi feladatok teljesítése során az egyes járatok közötti várakozási idő lehetővé teszi, a felfrissült időben az ajtók és ablakok nyitva tartásával is gondoskodunk a járművek átszellőztetéséről.

Rendszeresen le kellene mosni az autóbuszok korlátjait a higiénia miatt