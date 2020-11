Újabb kamerák figyelik majd a pécsi közterületeket

Érdekes látványban lehetett részük azoknak, akik a minap a pécsi Széchenyi téren sétáltak.

Az egyik oszlop lábánál egy platós kocsi állt, erről nyúlt fel egy szerkezet a magasba, ahol két ember szerelt valamit az oszlop tetején. Amint közelebb mentünk, észrevettük, hogy éppen a térfigyelő kamerákat tartják karban, hiszen ezt rendszeresen meg kell tenni annak érdekében, hogy továbbra is óvják a szerkezetek a közterületek biztonságát.

A kamerák a Pécsi Közterület-felügyelethez tartoznak, így őket kerestük meg kérdéseinkkel. A társaságtól megtudtuk, hogy a rendszeres karbantartási és a szükséges szerelési munkákért a Multi-Alarm Zrt. a felelős, múlt héten is ők dolgoztak a Széchenyi téren.

A felügyelet válaszában azt is leírta, hogy a megyeszékhelyen összesen 119 térfigyelő kamera működik, ebből hatvanöt darabot a tavalyi év végén telepítettek. Folyamatosan pásztázzák ezek a szerkezetek a közterületeket, HD-minőségű képet készítenek, és éjjel is látnak. A teljes kontingens felét kitevő új kamerákat Pécs keleti részén, Kertvárosban és Uránvárosban szerelték fel. A következő körben nyolc további kamerát telepít az önkormányzat, ezek a keleti városrészbe kerülnek. A legtöbb térfigyelő kamera a belvárosban és annak környékén van jelenleg.

A Pécsi Közterület-felügyelet megkeresésünkre azt is jelezte, hogy a kamerákat a térfigyelő központból figyelik. Ez helyileg a rendőrség épületében van, de a közterület-felügyelők feladata a kezelésük, ezáltal ők is értesítik a rendőrséget, amennyiben erre van szükség.