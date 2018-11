Rengetegen versengtek az Országos Cigány/Roma Mesemondó Versenyen

Érték- és hagyományőrzés – ez a fő célja annak a megmérettetésnek, amelynek már több mint egy évtizede szervezője és házigazdája a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó tanintézete ebben a tanévben november 27-ére hirdetett Országos Cigány/Roma Mesemondó Versenyt. A vetélkedés ezúttal is népszerűnek bizonyult

Tíznél is több iskolából, illetve tanodából (Lentitől kezdve Lakócsán át Jánoshalmáig) közel ötven diák érkezett a versenyre. Volt, ahonnan többen is jöttek, pl. a Bács-Kiskun megyei Sükösdöt egész kis csapat képviselte. A Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola diákjainak egyike, Kárpáti Renátó azt mondta, ők otthon a családban is szoktak mesét mondani, és ő azért szereti ezeket a történeteket, mert mindig történik azokban valami jó. A 6. osztályos fiú hozzátette: erre a megmérettetésre azért is szívesen jelentkezett, mert a nővére épp a Gandhiba jár, és ő is itt szeretne majd továbbtanulni.

Az Országos Cigány/Roma Mesemondó Verseny jól illeszkedik a Gandhi Gimnázium céljához és küldetéséhez – tájékoztatott a vetélkedő egyik szervezője. Láng Eszter, a gimnázium beás nyelvtanára azt mondta, a cigány/roma kultúrának fontos elemei a mesék is, amelyek régen elsősorban a felnőttek körében hangzottak el, de a nemzedékek továbbadták egymásnak a mesemondás tradícióját is. A Gandhi pedig mindig is segítette a cigány/roma érték- és hagyományőrzést, -továbbörökítést: az iskolában egyebek mellett cigány népismeretet, beás és romani nyelvet is oktatnak, nívós hagyományőrző együttest működtetnek – s a munkájuk elkötelezettségét bizonyítja, hogy az iskola szellemi kulturális örökség-megőrző pedagógiai programja tavaly a jó gyakorlatok nemzeti jegyzékére is felkerült.

Az idei mesemondó versenyt két kategóriában hirdették meg: általános iskolák 1-5., valamint 6-8. évfolyamos diákjai mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A cigány/roma mesekincsből bármilyen témájú történetet választhattak, s azt akár beás, akár romani, akár magyar nyelven is előadhatták. A fiatalabbak mezőnyében végül Orsós Krisztina (Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola) diadalmaskodott, 2. Balogh Kamilla (Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola), 3. Orsós Gergő (Somssich Imre Általános Iskola Általános Iskola Noszlopy Gáspár Tagiskola, Somogysárd) lett, különdíjat pedig Petrovics Bence Pál (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Siklós) érdemelt ki; a 6-8.-osok között Bogdán Csaba (Magyarmecskei Általános Iskola) végzett az élen Orsós Ádám (Véméndi Általános Iskola) és Orsós Szabolcs (Véméndi Általános Iskola) előtt, s ebben a mezőnyben Kolompár Virágnak (Jánoshalmi Hunyadi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) ítélt különdíjat a zsűri. Az ítészgárda egyébként mindkét kategóriában rangos volt: a zsűrielnöki tiszteket dr. Orsós Anna és dr. Lakatos Szilvia, a Pécsi Tudományegyetem romológia tanszékének szakértő munkatársai vállalták.

A Gandhi Gimnázium igazgatóhelyettese úgy összegzett, hogy elégedettek az idei megmérettetéssel, hiszen jelentős számban érkeztek versenyzők, akik ráadásul a megszokottnál is szebben mondtak meséket, színvonalasabb produkciókkal álltak pódiumra. Jakab Natália hozzátette: annak pedig külön örülnek, hogy a történetek között korábbi versenyen még nem hallott is akadt, valamint hogy a mezőnyben számos visszatérő diákot is üdvözölhettek. Mindez igazán méltóvá tette az ezévi vetélkedést az iskola jubileumához – hiszen az intézmény éppen ebben a tanévben ünnepli fennállása 25. évfordulóját.

A Gandhi Gimnázium és Kollégium tehát már negyed évszázada működik. Immár alapfokú művészeti iskolával, valamint Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központtal kiegészülve igyekszik még magasabb szinten ápolni és továbbörökíteni a cigány/roma kultúrát. A fenntartó célja az, hogy a Gandhit minél több olyan hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerek válassza, akiből az iskola és a tanulás segítségével új ismeretekre nyitott, ugyanakkor a hagyományaira is büszke felnőtt válhat.

