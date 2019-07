Repülőről üzentünk hadat a szúnyogoknak

Az elmúlt napokban ismét Pécs felett szállt Bogár Imre repülőgépe, hogy elvégezze a légi szúnyoggyérítést. Hétfőn leginkább a belváros, szerdán pedig Kertváros volt a célpont – utóbbi repülésre mi is elkísértük a pilótát.

Az egész úgy kezdődött, hogy egy nappal el kellett halasztani a felszállást. A szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem koordinálja már évek óta, ők mindig egy hétre szokták meghatározni, hol fognak permetezni. Ez azonban változhat az időjárástól függően úgy, mint esetünkben is történt. A tervek szerint hétfőn és kedden kellett volna elvégezni a szúnyoggyérítést Pécsen.

A hétfői repüléssel nem volt gond, kedden viszont nagyon fújt a szél, ami akár több kilométerrel arrébb is elvihette volna az irtószert. Hiába vártuk a pogányi repülőtéren Bogár Imrével, a permetezést végző pilótával együtt, hogy csillapodjon a légmozgás, a felszállást el kellett halasztani egy nappal. Azonban így legalább én is nyertem egy kis időt, hogy felkészüljek, hiszen korábban még sosem repültem. A gép persze masszívnak látszott, de valahogy nehéz volt elképzelni, hogy majd ezzel fogok repülni a házak felett.

Szerdán már minden készen állt a gyérítésre. Bogár Imre feltöltötte a gépben található, hatalmas tartályt a vegyszerrel, elvégezte a szükséges műveleteket, és már indulhattunk is. Eleinte még kétségbeesetten próbáltam kapaszkodni, de könnyen hozzászoktam a kanyarokhoz és az emelkedésekhez, így aztán már jobban tudtam koncentrálni a feladatra.

Kertváros felett repültünk leginkább, majd Deindol és Bálicstető felé vettük az irányt. Valóban elég közel repültünk a házakhoz, nagyjából ötven méteres magasságban lehettünk. A permetszert folyamatosan szórta a gép. A földről nem lehet kivenni, a gép ablakából viszont jól lehetett látni, ahogy a szárnyak alá szerelt csövekből kijön a vegyszer. Egy mikrocseppek alkotta permet hullik ilyenkor alá, ebbe belerepül a szúnyog, majd a vegyszertől elpusztul.

A modern technológia is a szúnyoggyérítés szolgálatába állt, hiszen a pilóta egy GPS segítségével egész úton követni tudta, hogy a megfelelő területre jut-e a permetszerből. Az útvonalat később ki is lehet nyomtatni, amelyen jól végigkövethető, merre végezték el a permetezést.

Az út nagyjából egy óráig tartott, ezalatt közel nyolcszáz hektár területet jártunk be, amire négyszáz liter vegyszert szórtunk. Van, hogy ennél nagyobb területet, akár ezernél több hektárt is bejár Bogár Imre, hiszen ő nemcsak Pécsen, hanem Orfűn, Szigetváron, a Dráva-mentén és Kaposváron is rendszeresen gyérít, de ha igény van rá, akkor máshol is repül. Az országban egyébként nagyjából negyvenen végeznek hasonló munkát.