Rettegésben tartják az utcát az agresszív ebek Vasason

Egy pécs-vasasi olvasónk aggódva kereste meg szerkesztőségünket a közelmúltban, mint mondta, a B utca környékén lakók rettegnek, mert agresszív kutyák uralják a területet.

Olvasónk azt is elmondta, hogy két bullterrier fajtájú, a gazdák nevelése okán harcias kutyáról van szó.

– A család nemrég költözött Vasasra, szinte az összes szomszéddal összevesztek már. Hatalmas betonkerítésük van, azon nem tudnának csak úgy átjutni a kutyák, tehát valószínűleg direkt engedik ki őket – mondta el lapunk kérdésére a helyi hölgy. – Úgy tudom többen feljelentették őket, a kutyák egy macskát is széttéptek, a szerencsén múlott, hogy eddig nem martak meg egy gyereket vagy idős embert.

A témában a pécsi gyepmesteri szolgálatot is megkerestük, telefonon röviden tájékoztattak, hogy a szóban forgó családot ismerik, tudomásuk szerint szabálysértési eljárás folyik ellenük. A helyzetet árnyalja, hogy az utca közelében bolt és óvoda is van, a szülők nem merik egyedül kiengedni gyerekeiket, nehogy megharapják őket az utcán mászkáló ebek. Olvasónk azt is elmesélte, hogy volt eset, amikor a saját udvarába rontottak be a kutyák, s támadtak rá, ekkor rendőrt is hívott.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság az ügyben arról tájékoztatta lapunkat, hogy az esettel kapcsolatban a kérdéses időben valóban érkezett bejelentés, a rendőrség ügyelete járőrt küldött a helyszínre, amely 15 percen belül meg is érkezett, azonban kutyákat nem találtak.

– Ezután az ügyelet telefonon felvette a kapcsolatot a bejelentővel, aki elmondta, hogy a szomszéd a kutyákat már beterelte, intézkedésre okot adó körülmény nem áll fenn. Az ügyelet munkatársa a bejelentőt telefonon tájékoztatta arról, hogy hasonló esetben az illetékes jegyzőhöz, illetve a gyepmesterhez fordulhat. Rendőri intézkedésre nem került sor, jogsértés nem volt megállapítható, így rendőrségi eljárás nem indult. Az említett szabálysértéssel kapcsolatos eljárás a járási hivatalok hatáskörébe tartozik – tudtuk meg a napokban a rendőrségtől.