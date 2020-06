Ritka bankjegy érkezett, sokkal többet érhet, mint a névértéke

Egy baranyai vendéglőben teljesen egyedi 1000 forintos bankjeggyel fizettek a napokban, amelynek az értéke egyelőre felbecsülhetetlen, de akár a névértékének több százszorosát is érheti.

Május végén az egyik baranyai vendéglátóhelyen egy teljesen egyedinek mondható 1000 forintos bankjegyre lettek figyelmesek. Pénzszámolás során a szemfüles eladónak feltűnt, hogy a kaszában lévő ezresek közül az egyik eltér a többitől. Az előoldal bal felén, ahol normális esetben szabad szemmel természetes fényben halványan Mátyás király jobbra néző portréja látszik az alatta lévő 1000 felirattal vízjelként, egy címerpajzsban megjelenített balra néző holló jelent meg.

Elkezdődött az egyediség okának keresése. A Magyar Nemzeti Bank bankjegyek biztonsági elemeit ismertető oldala alapján a holló a bankjegy előoldalának bal felén létező biztonsági elem, ám csak UV-fényben szabadna látszania.

Először az interneten, numizmatikai oldalak, aukciós házak oldalain próbáltak utánajárni, hogy mennyire gyakori ez a jelenség és mi lehet az oka. A kutakodás nem vezetett eredményre. A laikus utánajárást a szakértők megkérdezése követte. Mint megtudták, kizárható, hogy hamisítvány lenne, ugyanis az összes biztonsági elem szerepel rajta. Az is bizonyos, hogy nem mintapéldányról van szó, mert azon szerepel a „MINTA” felirat, s emellett kereskedelmi forgalomba is került a bankjegy, ez állagán is látszik. Rontott példány sem lehet, megvan a bankjegy minden szokásos tartozéka: fémszál, sorszám, biztonsági elemek. Felmerült, hogy vegyszer vagy erős napfény hatására vált láthatóvá az UV-s biztonsági elem. Ám ez sem magyarázza a jelenséget, ugyanis kizárható, hogy a külső behatások csakis a címerpajzsos holló jelére hatottak volna.