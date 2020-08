Robbanások a határ mellett – ez történt 25 éve megyénkben

Ismét 25 évet repülünk vissza az időben, hogy Laufer László képeivel merengjünk a múlton, és emellett fellapoztuk a megyei napilap augusztus harmadik heti lapszámait is. Érdekes cikkek jöttek szembe...

Drótos akna robbant a határon

Arról adott hírt a Napló 1995. augusztus 16-án, hogy az úgynevezett 66 kilométeres száraz határ mentén, két helyről is jeleztek odaátról akna-robbanást. Udvar és Magyarbóly községek térségéből. A Pécsi Határőr Igazgatóság alezredese, Várni Pál rendészeti igazgatóhelyettes leszögezte: nem harci cselekmények okán robbantak az aknák. Másnap virradó éjjel, éjfél után nem sokkal, ismét robbantak a botló-drótos aknák a kölked- bédai erdőrészen, a túloldalon. A határtól úgy 200-300 méterre. Nem tudni, hogy mitől. Mindenesetre ezek az aknák a határ innenső oldalán személyi sérülést még egyetlen esetben sem okoztak, írta a lap.

Jogász-gólyák Sikondán

1995-ben a gólyatáborok sorát a JPTE Állam- és Jogtudományi Kara nyitotta a volt sikondai úttörőtáborban, ahova aznap kezdtek szállingózni az ifjú jogtudorok. Horváth Gábor HÖT elnök és táborvezető elmondta, hogy a megszokottnál nagyobb stábbal érkeztek a helyszínre, így nagyobb hatásfokkal tudnak ügyelni a biztonságra és a rendezvényeket is komplexebbé, színesebbé tehetik. A közel 160 ,,kopasz” gólya első szárnypróbálgatásait 50 „vén iszapszemű rája” irányítja.

A járványügy nem lehet pénzkérdés

Érdekes megállapításokat tette a Napló 25 évvel ezelőtt. Dr. Straub Ilona a Magyar Higiénikusok Társaságának főtitkári tisztét is betöltő járványügyi szakember szerint nem szabad a szerencsénkben bízni. Mint elmondta a lapnak, a ténymegállapításokon túl javaslatokat is tettek, melyeknek lényege: számoljon az egészségügyi kormányzat azzal, hogy a katasztrofális járványhelyzet kialakulásának nálunk is van esélye! Ha a korábbi sikeres védekezést folytatni akarjuk, az anyagi és humán erőkkel sem lehet takarékoskodni ezen a területen. Nagy árat fizethetünk, ha az ország a közegészségügyi-járványügyi helyzetet tekintve „balkanizálódik”.

Emlékmű Pogányban

– 1991. augusztus 17-én mondott misét II. János Pál pápa a pogányi repülőtéren. A szép emlékű esemény tiszteletére emlékművet állított fel a mise helyszínén a pogányi önkormányzat és a helyi egyházközösség négy évvel később, 1995-ben ezen a napon. A Bertalan Csaba kökényi kőfaragó készítette márványoszlopot Mayer Mihály pécsi megyéspüspök szentelte fel a falui hívőinek körében. Megemlékező beszédet a nyolcszázötven lakosú község polgármestere, Dragovácz Márk mondott.

Argentin tangó tanfolyam indult

25 éve vette kezdetét Pécsett a Papnövelde utca 1. szám alatt az a Carla Foris és Philippe Lénáin által vezetett argentin tangó tanfolyam, amelyen e tánc két válfajának, a milongának és a tangó keringőnek az alapjait sajátíthatták el a táncolni vágyók.

Az eseménynek sajátos pécsi vonatkozása volt, hiszen Carla Foris táncművésznő Pécsett látta meg a napvilágot. A 70-es évek végétől Párizsban élő és alkotó művésznő már egész kis korában vonzódást érzett a szépen koreografált mozgás iránt.