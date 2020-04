Rockalbumok és különös könyv után készül a brazíliai koncertkötet

Sár József rovarkutató és rockdobos döbbenetes könyvben írta meg kis kedvenceinkkel és a haszonállatokkal szemben elkövetett embertelen tetteinket. Az állatkínzók elé tükröt tartó történetek most támogatókra és kiadásra várnak.

– Rovarmúzeumot hozott létre, közismert az állatszeretete. Mi vezette mégis a könyv megírásához?

– Napjainkban a haszonállatok látják el élelemmel a föld 7 milliárd lakosának nagy részét és közel ennyi hobbiállat segít a természethez fűződő vágyaink, örömeink átélésében. Így hát nem kérdés, mennyire fontos felelős állattartónak lenni. Az Igaz történetek az állatparadicsomból című könyvben 12 év megélt tapasztalatait írtam le 15 rövid sztoriban, mert már egyszerűen nem bírom magamban tartani a látottakat. Felkiáltójel ez mindenki számára, hogy mit nem szabad tennünk!

– Hogy áll most a könyv?

– Elkészült a tizenöt fejezet, és mindegyik végén láthatók Pál Rita grafikus kedves, aranyos állatrajzai, mintegy ellenpontként. Takács Imre a szerkesztő, az elrettentő esetek pedig olyan állatokról szólnak, mint a kutya, macska, ló, lúd, tyúk, birka, ezért a háziasításuk története is szerepel a könyv végén. Ennek a kiadásához kellene segítség és aki jó gondolatnak tartja, az a támogatással kapcsolatban a Facebookon, vagy a [email protected] e-mail címen tud elérni.

– Mi a helyzet a drávaszabolcsi rovarmúzeumával?

– Az önkormányzat most fejezte be a belső átalakítást, a két helyiség fűtést és új nyílászárókat kapott. Mindig bővül a kiállítás új elemekkel, összességében ötezer rovar van itt Dél- és Közép-Amerikából, Afrikából, Délkelet-Ázsiából, Ausztráliából. Kialakítottunk egy Dráva és egy brazil sarkot is, a rovarok mellett más állat- és növénypreparátumokkal, néprajzi tárgyakkal. Továbbá a laboratóriumi teremben mikroszkópok, és magyarországi tudományos rendszertani rovargyűjtemény tekinthető meg.

– És a zenekarok?

– Három bandában dobolok. A Triyóval tavaly adtunk ki dupla albumot, melyet szeptemberben a komlói Volt, Van Lesz Fesztiválon tervezünk bemutatni. A Stoni Blues Banddel közvetlenül a járvány előtt vonultunk be egy Pécsett tanuló angol orvostanhallgató házi stúdiójába és felvettünk hat angol nyelvű számot. Ha normalizálódik a világ, akkor ezt a lemezt Angliában és a tengerentúlon szeretnénk népszerűsíteni. A Kárikittyom Anticeleb Orchestra pedig pihen, de a zenekarvezetővel írni kezdtük a brazíliai koncertturnénk beszámoló kötetét.