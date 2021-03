Rögtön kapták a segítséget

Bohár László, az Apró Paták Lovas Sport Egyesület elnöke az évek során megszámlálhatatlan kisgyermekkel ismertette meg a lovaglást, de a szervezet más lehetőségeket is kínál a nagyobbak és a felnőttek számára.

– Mikor alakult az egyesület?

– Korábban a Tenkes Lovas Sport Clubnak voltunk az egyik szakosztálya, onnan váltunk ki 2003-ban, és megalakult az Apró Paták Lovas Sport Egyesület. Akkor körülbelül 30 főből álló tagsággal bírt, a célunk pedig az volt, hogy mindenki számára elérhető közelségbe hozzuk a lovaglást, természetesen a mai napig ezért dolgozunk.

– A gyerekeket hogyan tudják bevonni ebbe?

– Számos rendezvényt tartunk, megmozdulásokon veszünk részt, de az óvodákban is jelen vagyunk, hogy minden gyerek lehetőséget kapjon, hogy megismerkedjen a lovaglással. Persze ez nem korhoz kötött, a kicsiktől a felnőttekig mindenki számára segítséget nyújtunk. Az egyesületből az évek során kifejlődött a lovas élsport, az íjászat, az íjász hagyományőrző-szakosztály, és most már önállósodik a fúvócsöves szakosztály is. A lovaglás nagyon közkedvelt a kisiskolás korosztályban, a hagyományőrzés és az íjászat pedig inkább a tinédzsereket és a felnőtteket érdekli. Az 50 év felettiek is nagyon szívesen vesznek részt ebben a tevékenységben.

– Hogy érintette a járvány a tevékenységüket?

– A rendezvények terén természetesen megakasztotta a munkát, de amint lehetséges, indulunk újra az óvodákba, iskolákba, ahová a visszajelzések szerint szeretettel várnak vissza minket. Az évek során több ezer gyermekkel ismertettük meg a lovaglást, és hosszú ideig az orvosi egyetemen is tudtunk lovas oktatást végezni.

– Terápiás céllal is megkeresik önöket?

– Igen, általában a kapcsolatépítésben segít a lovasterápia, a hátrányos helyzetű gyerekeknél oldja a szegregációs folyamatokat, nyitottabbá válnak a világra, bátrabban alakítanak ki másokkal kapcsolatot, emellett a tanulási nehézségekkel és a motorikus problémákkal küzdőknél is hatásos a lovasterápia. A sérült gyerekeknél is jótékony hatással bír a ló jelenléte.

– Nemrégiben felgyújtották az állatok takarmányát. Túl vannak a nehézségeken?

– Minket is nagyon meglepett, hogy mekkora támogatottságunk van, azonnal érkeztek a felajánlások, segítségek, így át tudtuk hidalni ezt az időszakot. Nagyon jólesett az emberek reakciója, talán nem is tudatosult bennünk, hogy ennyire szem előtt vagyunk és tetszik az embereknek, amit csinálunk. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon segítő kezet nyújtott.

– Van-e pályázati lehetőségük, tudnak-e pluszforrásokat szerezni?

– Igen, folyamatosan próbálunk élni a pályázati lehetőségekkel, emellett a személyi jövedelemadó egy százalékával szoktak bennünket támogatni.

Bohár László 1956. február 16-án született. Siklóson járt általános iskolába, és gimnáziumba is, majd méhész szakmunkás vizsgát tett Zalaapátiban. Kalandos útja a Gödöllői Kutatóintézetbe vezette, ott főállású méhészként dolgozott.

1980-ban jött vissza Siklósra, megalakított egy bt.-t, illetve kialakult közösségében a lovas klub, ami aztán sokat fejlődött. Tavaly augusztustól nyugdíjas, a méhészet ugyan visszaszorult az életében, de pár méhcsaládot gondoz most is.