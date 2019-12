Roham a fenyőkért, ennyiért árulják a fákat idén

A héten megindult az utolsó nagy roham a fenyőfákért, amiket már nemcsak az áruházak parkolóiban lehet megvenni, hanem szerte a városban. A megye nagyobb városaiban szintén megjelentek az árusok.

A múlt héten a nagyobb üzletek parkolóiban már lehetett kapni fenyőfát, ám a héten szerte a városban megjelentek az árusok. A termelők, akik jellemzően Zala és Somogy megyéből érkeztek, elfoglalták szokásos helyeiket, így már kipakoltak a pécsi vásárcsarnokhoz, a Bajcsy Zsilinszky út és a Nagy Lajos király útja kereszteződéséhez, a Domus parkolóhoz vagy éppen a Pálosokhoz.

Ezeken a helyeken is van természetesen minden fajta, nordmann, ezüst- és lucfenyő is, és méretben is mindenki megtalálja az igényeinek megfelelőt. A vágott fenyők ára nagyjából hasonló, mint az áruházaknál. Az egyik árusnál, Fehér Csabánál darabra árulják a tűlevelűeket, a lucfenyő a legolcsóbb, háromezer forinttól lehet kapni, az ezüstöt négyezertől, a nordmann-t hatezertől. A mérettel az árak is mennek felfelé, a felső határ huszonötezer forint, de ennyi pénzért már egy két és fél méteres, dús levelű fát lehet kapni. Közben az Adó- és Vámhivatal munkatársai is járják az árusokat, hogy ellenőrizzék, szabályos-e az árusítás. Éppen, amikor az egyik árusnál voltunk, akkor ment neki az információ, hogy a vásárcsarnoknál próbavásárlást tartanak az ellenőrök.