Rokoni szálakat is kibogoztak már

Kémes múltjáról már több mint ezer fotót gyűjtött össze a Kémes az Ormánságért Egyesület. Ezzel próbálják a fiatalokat is bevonni a múltidézésbe, hogy a régi családi fotókat, illetve a faluban történteket megörökítsék az utókor számára.

Az egyesület vezetője, Molnár Zsófia családja több évtizede foglalkozik az ormánsági értékek őrzésével. Az értékőrzők egyesületté alakulva azonban másokat is be tudtak vonni a régi fotók gyűjtésébe.

– Nem csak gyűjtjük, hanem próbáljuk beazonosítani a képeken szereplőket. Mivel elég sokan követik azt a közösségi oldalt, amelyre rendszeresen feltöltjük a fotókat. Olyan is előfordult, hogy a képekből derült ki két helybéli számára, hogy szegről-végről rokoni szálak fűzik őket egymáshoz. Mi is felvesszük azokkal az emberekkel a kapcsolatot, akiknek dédszüleiről előkerülnek képek – mondta Molnár Zsófia.

A Kémes és környéke, akkor és most néven működő oldal már csaknem 800 érdeklődőt ért el, van, aki egy-két képpel tudja bővíteni a gyűjteményt, míg mások több tucatnyival. Előkerült az 1988-as népművészeti naptár is, amelynek több képét is láthatják a Múltidéző oldalunkon. Emellett pedig ballagásokat, utolsó búcsút és vagy éppen virágot szedő gyerekeket is megörökítettek egykor a kémesiek.

A képeket az egyesület őrzi, de minden évben kiállítják a gyűjtemény egy részét a Bőköz Fesztiválon. Egy-egy ember, aki az Ormánsághoz kötődik és felismer valakit a fotókon, annyira meghatódik, hogy még a könnye is kicsordul.