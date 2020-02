Romantikus és humoros kép is jött az Év párja 2019 versenyre

Elindult az Év párja 2019 elnevezésű fotópályázat, amelyet a Dunántúli Napló és a bama.hu szerkesztősége szervez közösen.

A verseny minden évben nagy népszerűségnek örvend, rendszerint több ezer szavazat érkezik a beküldött képekre. Úgy látszik, ez idén sem lesz másként, hiszen már most rengeteg humoros, romantikus, különleges látványvilágú, vagy éppen kreatív képet küldtek be a nevezők a verseny oldalára, és még nincs itt a vége. Bárkinek esélye van a következő napokban, hogy pályázzon, és mozgósítsa ismerőseit a nagyszerű nyereményekért. A képeket február 13-án délig lehet beküldeni, és a szavazási időszak is ezzel egy időben zárul. Érdemes tehát minél előbb pályázni és szavazásra buzdítani az embereket, hiszen a legtöbb voksot begyűjtő pár egy gyertyafényes vacsorát vagy egy ráadás nász­utat nyerhet a Hotel Bonvino Wine & Spa-ba. Az eredményhirdetés február 14-én, vagyis Valentin-napon lesz.

– Minden párnak csak ajánlani tudom, hogy próbálja ki a versenyt, hiszen számunkra is jó élmény volt – mondta el lapunknak Papp F. Ferenc, a tavalyi fotópályázat győztese. – Nagy öröm volt, amikor megtudtuk, hogy mi kaptuk a legtöbb szavazatot, ezt egyfajta elismerésként éltük meg. A nyereményünk egy kétéjszakás utazás volt, amit szép környezetben tölthettünk el, és ez idő alatt kellemes emlékekkel gazdagodtunk.

Az idei versenyre azon frissen házasodott párok esküvői fotóit várjuk a megyéből, akik 2019-ben fogadtak örök hűséget, és úgy gondolják, hogy boldog pillanataikat nemcsak a családdal, a barátokkal és az ismerősökkel osztanák meg, hanem a nagyközönséggel is. A korábbi tapasztalatok alapján, a minél rendhagyóbb vagy romantikusabb képet beküldő párok jó eséllyel pályázhatnak az elsőségre. Ezekből idén sincsen hiány, hiszen érkezett már kép, ahol éppen igazoltatják az arát, egy másikon pedig traktorral pózol az ifjú pár. Azonban készültek fotók meghitt környezetben, a naplementében is. A képek témáinak tehát csak a képzelet szab határt, viszont azt biztosan elmondhatjuk, hogy mindegyikről sugárzik a boldogság.