Ronald Reagannel és Gábor Zsazsával is jó barátságban volt

Márton András 75 éves. Az országszerte jól ismert színész rengeteg szállal kötődik a városhoz, s minden itt töltött napra boldogan emlékszik. Hogy miért, arról a Pécsi Nyári Színházban kedden bemutatott, Boldog születésnapot! avagy Hatan pizsamában című színdarab kapcsán számolt be.

– Az összes jó fővárosi színházban megfordult, tíz-tíz évet töltött elegáns körökben Finnországban, az Egyesült Államokban, mégis kiemelten fontosnak érzi a négy pécsi évét. Miért?

– Játszottam itt a Pécsi Nemzetiben, a Harmadik Színházban, voltam POSZT-válogató és városi önkormányzati képviselő, ám ezek csak funkciók és feladatok. Ennél sokkal többet jelent amikor ide jövök, hogy egyszeriben átjár az érzés, itt minden jó! A szívem hevesebben dobog, kényelmesebb a világ és azonnal otthonosan érzem magam. Amikor Los Angelesből hazatértem és Balikó Tamás meghívott A néma levente rendezésére, azonnal átfutott rajtam: én mindig ide vágytam!

– Mégis csupán négy esztendőt töltött itt!

– Mert New York visszahívott. Megjegyzem, a feleségem kiszámolta, az elmúlt harminc esztendőben 28-szor költöztünk. Baranyához viszont nagyon sokáig hűséges maradtam, mert akkor vettünk egy házat Óbányán, amit idén csak azért adtunk el, mert Sóskúton építkezünk, s kell minden pénz hozzá, miután kutyaközpontot, kutyapanziót is kialakítunk, valamint teniszpályát és úszómedencét.

– Ha már tenisz: édesanyja Nyíregyháza bajnoka volt. Ön mióta játszik?

– Hiába kapacitált az édesanyám, csak ötven évesen kezdtem el, Kaliforniában. S van még egy szenvedélyem, a bridzs. A tenisszel a testem, a kártyával a szellemet tréningezem.

– Olyan barátai, ismerősei voltak a tengerentúlon, mint Ronald Reagan, vagy Gábor Zsazsa. Mi hozta mégis vissza?

– Azt gondoltam akkoriban, hogy itt lesz a világon a legjobb, és ebben nagyon nagy szerepe volt Pécsnek is. Mert ha itt találkozom egy emberrel, rögtön tudunk beszélgetni. Amerikában viszont hiába köszönsz rá a legjobb barátra, hogy: Helló, itt vagyok! Ő előveszi a naptárát és közli, hogy hetek múlva mikor ér majd rá egy találkozóra.

– Mi maradt meg a pécsi színházi munkákból?

– A Kvartett a Harmadikban, mert azt 15 évig játszottuk Budapesten is. A PNSZ-ben pedig Az ügynök halála, az a pécsi létem csúcspontja volt. Továbbá a Yonkersi árvák, melyben Vári Éva mellett a bolond lányt a feleségem, Adri alakította.

Legendás színházak alapítója

Márton András 1943-ban született Nyíregyházán. Jászai Mari-díjas színművész, rendező, diplomata. Alapító tagja a fővárosi József Attila, a Katona József, a Merlin színházaknak, most a Vígszínházban négy darabban játszik, s alkalmanként rendez is. Létrehozta a Los Angeles-i magyar főkonzulátust, New Yorkban a magyar kulturális misszió vezetője volt. A Pécsi Nemzeti Színháznak 1997–2001 között volt tagja. Felesége Nagy Adrienn, Péter fiuk (30) Brüsszelben, Új-Zéland követségén kereskedelmi tanácsadó, Dorottya lányuk (26) pedig Hollandiában, a Leideni egyetemen tanul.