Nemigen találni az ország kistelepülésein a drávaszabolcsihoz hasonló múzeumi gyűjteményt. Egy rovarházról van szó, Sár József gyűjteményéről, mely egyre bővül és már az összes kontinensről láthatók itt különleges rovarok.

– Honnan ez a rovarbarátság?

– Pécs belvárosában, a Semmelweis utcában cseperedtem, s volt a tömbház mögött egy kis kert, ahol többnyire egyedül játszottam, s megszerettem a lepkéket, méheket. Az egyik ablakból pedig állandóan szólt az Illés zenekar valamelyik lemeze. Ez a két élmény meghatározta az egész életemet.

– Konkrétabban is elmondaná mire gondol?

– A gimi után a nagy rovarszeretetemnek köszönhetően kutató-preparátor lettem a pécsi természettudományi múzeumban. Húsz évig dolgoztam itt és Brazília több vidékén is gyűjthettem a rovarokat. Középiskolás koromban pedig a fiúkkal többnyire a Sweet zenekart utánoztuk, öltözékben, játékban, léggitárokkal. Nekem egyszer nem jutott parfis, hát dobos lettem. Később órákat vettem és ma is játszom három bandában. A Stoni Blues Bandban 40. éve dobolok, de a komlói Tryóban és a Kárikittyom Anticeleb Orchestrában is adom a ritmust. Utóbbiban újrahasznosítottműanyag-eszközökből gyártunk hangszereket és sajátos világzenével jelentkezünk.

– Igaz, hogy közel húsz éve már nem a múzeumnál tevékenykedik?

– Az ezredfordulón szűnt meg a munkaköröm és az a helyzet állt elő, hogy a hobbim lett a főállásom. Azóta a zenélésből élek, míg a munkám a hobbimmá alakult, elkezdtem a nulláról újra a rovargyűjtést. Főként a Dráva környékén, és azóta is írok szakmai tanulmányokat. Szóval rovarokat csereberélek mindenfelé, s ebből kerekedett ki 6-8 év alatt a világ minden részét bemutató rovargyűjtemény.

– Mekkora most a rovarház gyűjteménye?

– Több mint ötezer rovar van kiállítva nyolc féle tematika szerint, s vannak raktáron is, például egy komplett „tenger gyümölcsei” összeállítás. Hozzátenném, rengeteget segített a gyűjtemény kialakításában Szirtes Bálint biológus barátom is.

– Tart itt élménybeszámolós vezetést is?

– Gyakran jelentkeznek be iskolai osztályok, klubok, szervezett nyugdíjas társaságok. Bár én jó ideje Kővágótöttösön élek, ilyen alkalmakra mindig visszatérek. Továbbá elhívnak iskolákba, óvodákba is előadásokat, valamint bemutatókat tartani.

– Mi a következő lépés a zenész és a gyűjtő számára?

– Drávaszabolcson most az a terv, hogy felveszik a helyi értéktárba a gyűjteményt. Ami pedig a zenei vonalat illeti, a Tryóval dupla albumot veszünk fel, míg a Kárikittyommal most jöttünk meg egy ukrán turnéról.