Rövidebb idő alatt célba ér a segítség Sásdon

Hivatalosan is átadták a héten a Sásdi Katasztrófavédelmi Őrsöt a baranyai településen. Az átadón jelen volt Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Rabb Győzőné, Sásd polgármestere, Nagy Csaba, országgyűlési képviselő mellett az egyház képviselői is.

Trombitaszó kíséretében kezdődött az ünnepélyes átadás. – Erőt, egészséget! – köszöntötte az állományt Erdélyi Krisztián, aki ünnepi beszédében többek között elmondta, hogy a 2012-ben indult program keretein belül több mint százmillió forintos költségvetésből épült meg a sásdi őrs. Külön köszönetet mondott Sásd önkormányzatának, hogy ingyen lemondtak a területről, ezzel is támogatva ezt a nagyon fontos kezdeményezést.

– A program azt tűzte ki célul, hogy a nehezen elérhető területeken is legyenek katasztrófavédelmi őrsök. Nem mindegy, hogy riasztás esetén öt perc vagy huszonöt perc alatt érnek ki a tűzoltók, hogy segítsenek a bajba jutottaknak – mondta a dandártábornok.

Rabb Győzőné is köszöntötte az ünneplőket, örömét fejezte ki, hogy a lakók az új őrs jóvoltából nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mivel eddig a legközelebbi tűzoltó állomás Dombóváron volt, ahonnan mintegy tizenöt perc alatt jutottak el Sásdra a megkülönböztető jelzéssel a tűzoltók. Végül köszönetet mondott az önkéntes tűzoltóknak, akik saját szabadidejüket áldozták és áldozzák a jövőben is, hogy ellássák ezt a feladatot.

Mukics Dániel, a katasztrófavédelmi főigazgatóság megbízott szóvivője elmondta, hogy Sásd és környezetében lévő huszonkilenc település mintegy tizenkétezer lakosa biztonságban érezheti magát, hála az új őrsnek.

Nagy Csaba, országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban új mentőállomás létesült, most katasztrófavédelmi őrs épült fel, így a segítség valóban közelebb került a környéken élőkhöz.

Korszerű elhelyezést is biztosít

November elseje óta a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot az őrsön. A főigazgató-helyettes kiemelte, rendkívül fontos cél, hogy baj esetén a tűzoltók minél rövidebb idő alatt meg tudják kezdeni a beavatkozást, legyen szó tűzoltásról, műszaki mentésről, vagy lakosságvédelmi intézkedésről. Az egyedi tervezésű, speciális igények figyelembevételével megépült új őrs amellett, hogy a legmodernebb informatikai eszközökkel van felszerelve, korszerű elhelyezési körülményeket is biztosít az ott dolgozó egység számára.