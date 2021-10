Sáfrány Emese nemzetközi versenyekre készíti fel növendékeit

Az anyaság örömeit élvező, komlói születésű Sáfrány Emese mesélt nekünk arról, hogy miképp szippantotta be a légtorna világa, illetve mire figyelmeztetné gyerekkori énjét, így felnőtt fejjel.

– Táncművészeti Iskolába járt, mindig is a művészet vonzotta?

– Igazából nem is a művészet, hanem a sport és a mozgás volt az, ami magával ragadott. Komlón nem voltak lehetőségek igazán erre, és Pécsen is csak egy táncművészeti iskola volt, azonban az más stílusú táncot képviselt. Így a pesti művészeti iskolában találtam meg azt a stílust, azt a mozgást, amit úgy éreztem, hogy számomra érdekes lehet.

– Sok dologban kipróbálta magát a későbbiekben. Honnan jött a légtorna?

– Táncművészként már oktattam táncot, de úgy éreztem, hogy még mindig nem találtam meg száz százalékosan azt a vonalat – pedig akkor azt hittem megtaláltam –, ami én lennék. Akkoriban egy kedves ismerősömmel beszélgettem, aki azt mondta, nem késő elkezdenem a légtornát, így magántanárok útján belevágtam. Sokáig magamat képeztem, most pedig én képzek oktatókat és készítek fel versenyzőket hazai és nemzetközi versenyekre.

– Az egészséges életmód elkötelezett híve. Gyermekét is vegetáriánusnak szeretné nevelni majd?

– Ahogy az ételekből, úgy mindenből a legjobbat próbálom majd adni. Megfogom adni neki azt a lehetőséget, ami nekem is megvolt, döntsön ő arról, hogy vegetáriánus lesz vagy sem. Ettől függetlenül cukros és ízfokozóval teli dolgokat biztosan nem fogok adni neki.

– Mi lenne az, amire most, felnőtt fejjel figyelmeztetné fiatalkori énjét?

– Sok ilyen témát felsorolhatnék, de azért sem figyelmeztetném a fiatalkori énemet semmire, mert pont minden úgy történt, ahogy annak történnie kellett. Azokat a dolgokat, amiket meg kellett tanulnom az életben, azokat megtanultam. Ha ezek a tanulságok elmaradtak volna, akkor lehet, hogy nem az az ember lennék most, aki éppen vagyok. A mostani énemmel pedig elégedett vagyok, így inkább azt tanácsolnám a fiatalkori énemnek, hogy igenis készüljön fel, mert lesznek nehéz időszakok, de lesz olyan is, ami igazán jó és segít majd abban, hogy jó úton haladjak az életben, mint ahogy most is ott vagyok úgy érzem.