Saját tornacsarnoka lett a pécsi Szent Mór Iskolaközpontnak

Alig több, mint egy évvel az az alapkő letétele után csütörtök délután ünnepélyes keretek között átadták a Szent Mór Iskolaközpont tornacsarnokát.

„Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.” Udvardy György, pécsi megyéspüspök ezzel, a Zsidókhoz írt levélből származó gondolattal nyitotta meg csütörtökön délután a pécsi Szent Mór Iskolaközpont új tornacsarnokának átadó ünnepségét. Nem volt véletlen az idézetválasztás, hiszen ezzel utalt arra az egyházi méltóság, hogy az iskola gyakorlatilag amióta létezik egy saját sportcsarnokra vár.

Nem meglepő tehát, hogy a javarészt Európai Uniós és kormányzati forrásokból megvalósuló beruházás befejeztével az ünnepélyes átadónak alaposan megadták a módját. Felvonult az iskola színe-java, jelenlegi és egykori diákok sorakoztak fel a modern tornacsarnokban, a meghívott vendégek között pedig Udvardy György mellett Rákosy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár és Páva Zsolt, Pécs polgármestere is ott volt. Valamint megtisztelte az eseményt Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa is, aki köszöntő beszéde mellett megáldotta az újonnan felépült tornacsarnokot és a most elkészült, felújított iskolaépületet is.

A megyéspüspök az olimpiai lángot szimbolizáló fáklyákkal a csarnokot körbefutó szent móros kisiskolások tiszteletköre után arról is beszélt, hogy az új létesítmény nem csak szükséges funkciót tölt majd be.

– A teljes emberré nevelés alapfeltételeit biztosítja a jövőben a tornacsarnok – fogalmazott Udvardy. – A test egészsége ugyanis hozzásegít ahhoz, hogy az itt tanuló fiatalokból a keresztény értékek mentén a Krisztusi tanítás mentén élő felnőtteket faragjunk.

Eszközökre is költhetnek A Szent Mór infrastrukturális fejlesztése az utóbbi bő egy évben kicsit több, mint 1,6 milliárd forintból valósult meg. A büdzsé legnagyobb része, több mint 900 millió forintot európai úniós forrásból állt, ehhez jött még 650 millió forint kormányzati támogatás, illetve a Pécsi Egyházmegye 64 millió forintos önrésze. Nem csak a tornacsarnokot sikerült felhúzni ebből, hanem az iskola épületének rekonstrukciójára is tudott költeni a fenntartó. Ezen felül további 250 millió forintot tud az iskola új eszközök – iskolabútorok, laborfelszerelések, stb. – beszerzésére költeni. Az biztos, hogy a beruházás zászlóshajója, a tornacsarnok impozánsra sikeredett.