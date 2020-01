Se bank, se hírlap – veszélybe kerül a községi művelődés

Bezárják a bankfiókokat, a közösségi terekként működő kis postákat is leépítik. A községekben élők úgy érzik ellehetetlenítik őket.

Az utóbbi időben több településen is megszűnt a postai hírlapárusítás. A kis postahivatalok hosszú éveken keresztül közösségi térként funkcionáltak, nem csak levelet lehetett itt feladni. Színes hetilapokat, tv-újságot, keresztrejtvényt is lehetett kapni, egyes helyeken édességet, máshol lottószelvényt is lehetett vásárolni. A helyiek szívesen jöttek itt össze, beszélgettek. Ám az utóbbi időben kezdik elveszteni a postahivatalok ezt a közösségformáló, információközlő jellegüket. Több hivatalt bezártak, amelyik megmaradt ott meg egyre kevesebb dolog kapható.

Kovács Győző, Boda polgármestere elmondta, hogy náluk is hasonló a helyzet. Kaptak egy levelet, miszerint megszüntetik a postai hírlapárusítást, vagy kössön egy külön szerződést az önkormányzat, vagy a postahivatalt működtető vállalkozó.

– Elveszik az emberektől még a művelődés lehetőségét is? A kis falvakban élők is igénylik, hogy hozzájuthassanak a különböző szolgáltatásokhoz. Lassan kiszorulnak a napilapok is? A Posta folyamatosan építi le a kistelepüléseken a hivatalokat, több helyen az önkormányzat működtetésében, illetve vállalkozási formában, „Postapartnerként” működnek a fennmaradtak.

A postai hírlapárusítás megszüntetésével, illetve átszervezésével most már a művelődési illetve szellemi feltöltődés is veszélybe került. Nem beszélve a bankautomatákról, melyek hiányában több tíz kilométereket kell utazniuk a helyieknek – zárta gondolatait.

Utazni kell a pénzügyek intézéséhez

Tizenkét bankfiókot záratott be a megyében a Dél Takarék Szövetkezet – jelent meg a hír lapunkban tavaly februárban. Az átalakulás érinti a kistelepüléseken élők hétköznapi ügyintézését, a tapasztalatok alapján nagyban megnehezíti életüket. Gyakran a több (tíz) kilométerre található városokba kell utazniuk pénzügyeiket intézni, nyugdíjukat felvenni. Ez a tendencia országos szinten is jellemző, több tízezren maradtak helyben lévő banki szolgáltatás nélkül. Készpénzfelvételi és nyugdíjfelvételi alternatívaként helyenként a településeken működő posták is kiszolgálják a takarékok ügyfeleit bankkártya használattal POS terminálon keresztül, ám a helyiek szerint ez mégsem ugyanolyan.

Megosztó a mobilposta szolgáltatás

A 2000-es évek elejétől a 600 főnél kisebb településeken elkezdték bevezetni a mobilposta szolgáltatást. A mobilposta-hálózatnak köszönhetően kényelmesebben elérhetővé váltak a kistelepüléseken élők számára a postai szolgáltatások. A mobilposta a településen munkanapokon a megadott időben egy kijelölt tartózkodási ponton is elérhető, így a személyes kapcsolat a lakosság és a postás között a vélemények szerint változatlan. Az évek során a postai szolgáltatás eljutott számos olyan településre is, ahol addig egyáltalán nem volt állandó posta. Ám a mobilposta-hálózat bevezetése után sok helyen bezárt az addig működő hivatal. Ezzel a kis posták közösségformáló ereje is eltűnt.