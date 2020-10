Segítettek a jótékony motorosok

Összesen 220 kilogramm kutyatápot gyűjtött a baranyai Aces High Motoros Egyesület a siklósi Tenkesalja Állatvédő Egyesület számára.

A menhely dolgozói örömmel fogadták az adományt és boldogan tapasztalták, hogy a hozzájuk ellátogató motorosok valóban állatszerető emberek, hiszen érdeklődtek a menhely iránt és ott töltötték az egész délutánt.

A csapat egyik tagja, Weisz Gergő elmondta, társaival ugyan még csak most válnak hivatalosan is egyesületté, azért a jótékonykodás már korábban is az életük része volt. Korábban a Beremendi Motorosok jótékony akciójához csatlakoztak és egy traktoros balesetben megsérült kislányt támogattak jelentős összeggel, illetve a mostani jótékonysági kezdeményezésük is adta magát, hiszen mindannyian állatbarátok, és így szerettek volna segíteni a menhely helyzetén.

A motorosok a jövőben is szeretnének jótékonykodni, illetve egyesületként célként tűzték ki azt is, hogy nyílt napjaikon bemutatják a motoros szubkultúrát, illetve közösségük továbbra is figyelemmel kíséri, hogy hol van összefogásra szükség.