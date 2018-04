Segítik a családokat az első pillanattól

A korábbiaknál több módon támogatja a családokat a szentlőrinci önkormányzat. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása ösztönzi a gyerekvállalást, segíti az óvodai és beiskolázási nehézségeket, de a sportolási lehetőségeket is.

Az ellátások biztosításával szeretne javítani a szociálisan rászorult egyének és családok életminőségén a szentlőrinci képviselő-testület. A városatyák ösztönözni kívánják a lakosságot arra, hogy maguk tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni. A szociális ellátásokról szóló rendeletet legutóbbi ülésén ennek szellemében módosította a helyi képviselő-testület.

– Évek óta, több módon is támogatjuk azokat, akik szociális ellátásra jogosultak a településen – mondta Koltai Péter polgármester. – Most ezeknek a támogatási formáknak a körét bővítettük tovább néhány újabb lehetőséggel, melyek egyes esetekben talán jelképes támogatási összegnek tűnnek, de a szoros költségvetésünk ellenére is fontosnak ítéljük meg őket.

Új támogatási formaként került be a rendeletbe a születési támogatás, amelyben a szentlőrinci lakcímmel rendelkező gyermeket részesítik megszületésük alkalmából. Ennek összege tízezer forint. Emellett a Humán Bizottság dönthet külön határozatában évente óvodakezdési és beiskolázási támogatásra vonatkozó pályázat kiírásáról. Az ehhez kapcsolódó kérelmet a szülő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani.

– Beiskolázási és az óvodai támogatásnál az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 300 százalékát a most megszavazott módosítás szerint – tette hozzá a polgármester. – Továbbá a szentlőrinci sportegyesület a gyermekek sportolását segítve, bármely sportágban a tagdíj 50 százalékát, maximum 2500 forintos összegig támogatja.