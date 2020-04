Segítik a védekezést a helyi képviselők is Pécsváradon

Folyamatosan érkeznek továbbra is a felajánlások arra az elkülönített számlaszámra, amelyet a település önkormányzata hozott létre az új típusú koronavírus elleni védekezés támogatására. A számlán már eddig is több százezer forint gyűlt össze a magánszemélyek és a vállalkozások felajánlásaiból a rászorulók megsegítésére, a napokban pedig Zádori János, Pécsvárad polgármestere bejelentette, hogy a képviselő-testület tagjai lemondanak tiszteletdíjukról, ezt az összeget pedig ezentúl szintén erre a számlaszámra utalják.

Emellett tervezik azt is, hogy az adakozás egy pontján nyilvánosságra hozzák azoknak a névsorát, akik bármilyen mértékben is segítik a kezdeményezést – természetesen ezt csak a támogatók beleegyezése mellett teszik meg. Az ilyen módon összegyűlt adományokat arra fordítja az önkormányzat, hogy a rászorulóknak élelmiszert, gyógyszert szerezzenek be és juttassanak el.

A felajánlásokat továbbra is fogadják a szervezők, hiszen az elkülönített számla addig él, amíg ezt a veszélyhelyzet megkívánja.