Segítséget nyújt az életigenlő írásokat tartalmazó kiadvány

Saját traumája, s gyógypedagógusi munkája sarkallta arra, hogy létrehozzon egy olyan kiadványt, amelynek segítségével a sors­társak is könnyebben feldolgozhatják a feldolgozhatatlant.

A pécsváradi Kopa Adrienn a Bartimeus Kulturális Közhasznú Egyesület önkénteseként és támogatásával jelentkezett az Erősödő Civil Közösségek pályázati kiírására. A terve az volt, hogy létrehozzon egy kiadványt, amelyben csupa olyan történet található, amivel meg lehet segíteni azokat az embereket, akik valaha egészségesek voltak, ám valamilyen betegség vagy trauma kapcsán fogyatékossá váltak.

– Korábban magam is végigmentem ezen, mert két gyermekem úgy vesztette el a látását, hogy valaha láttak. Nekem is fel kellett dolgoznom a traumát, hogy volt két egészséges gyerekem, akiket úgymond meg kellett gyászolnom és el kellett fogadnom, hogy fogyatékossá váltak. Így mint hozzátartozó is átéreztem ezt a helyzetet – fogalmazott az édesanya.

Gyógypedagógusként felnőtt rehabilitációban dolgozik látássérültekkel, és vezet egy klubot is. Munkája során azt tapasztalta, hogy aki ebbe a klubba betéved, az mind bent is ragad. Ugyanis nagyon jól esik nekik találkozni fogyatékos társaikkal, megbeszélni a mindennapi életüket érintő dolgokat. Kopa Adrienn egyszer csak arra gondolt, hogy ez jó dolog, de mi van a többi sorstárssal, velük ki beszélget? Egy olyan kiadványt szeretett volna szerkeszteni, amelybe bármilyen fogyatékossági területről élet­igenlő írásokat vár, mely valós történet bemutatásával támogatni képes a jelenleg gyász­időszakban lévő sorstársakat és családjaikat a lelki feldolgozási folyamatban.

– A beérkezett írások között egy Németországban élő izomsorvadásos hölgy története is szerepel, aki így fogalmazott: akkor 19 éves voltam és 24 kiló. Ma már a felesleges kilóitól próbál megszabadulni, ez igazán megragadta a figyelmem – mondta a szerző.

Tavasszal, a járvány idején a hölgy fia kitalálta, hogy kérjenek meg színészeket, hogy az esélyegyenlőség jegyében mondják fel ezeket az írásokat hangfelvételre. Összesen 35 színészt sikerült a kezdeményezésbe bevonni, ez hozzátesz a kötet értékéhez. Első körben 150 példányban készül el a Van élet ezután, melynek címlapján egy látássérült alkotó által festett kép van. Ez egy kiszáradt fát ábrázol, amelynek gyökeréről kihajtott egy új fa. Kopa Adrienn távlati célja, hogy az elkészült kiadványokat Baranya, Tolna és Somogy megyék kórházi osztályaira, valamint egyesületekhez helyezzék ki, ahol bárki elolvashatja ezeket, hogy erőt merítsen belőlük.

Mentorálnak is

Számos írást kaptak az ország minden területéről és határon túlról, a megjelenő témák és a fogyatékosságok típusa igen sokféle, így például rákbeteg, autista, balesetben lebénult, hallássérült személy műve is bekerült. Életkori megkötés nem volt, így Adrienn 11 éves gyermeke is írt, és 80 év körüli alkotótól is lehet majd olvasni szerzeményt a kiadványban, melybe végül 48 írást válogattak be. További hozzáadott érték, arra is van lehetőség, hogy azon fogyatékos személy vagy hozzátartozó, aki elhivatottságot érez magában arra, hogy sorstársát, esetleg családját személyesen is mentorálja, megteheti ezt. A kiadványban ugyanis az adott íráshoz közvetlenül csatlakoztatják az író elérhetőségét is annak a sorstársnak, aki úgy érzi, hogy ezen írás szerzője tudna neki hatékony lelki segítséget nyújtani mentorálásával.