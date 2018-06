Sikeres volt a kezdeményezés, alkottak a Pécsi Állatkertért

Szerda délután Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert ügyvezető igazgatója és Beck Zoltán, a 30y frontembere sajtótájékoztatót tartott, a múlt hónapban meghirdetett „Az állatkertek küldetése” című alkotói pályázat eredményhirdetése kapcsán.

A kezdeményezés célja az volt, hogy eloszlassák az állatkertekről kialakult tévhiteket, melyek szerint, ezek az intézmények kizárólagos szerepe a szórakoztatás, lakóikat pedig apró, szűk ketrecbe zárva tartják. A pályázatra két korosztálytól: a 12-18 évesektől, illetve a 18 év felettiektől vártak rajzokat, maketteket vagy akár faragott szobrokat, június 22-ig.

Az ország több pontjáról, sőt, Szabadkáról is érkeztek alkotások, szóval a kezdeményezés átlépte az országhatárt is. Mindkét korosztályból, az első három helyezett gazdagodott értékes nyereményekkel, emellett külön-és csoportos díjakat is osztottak ki a szervezők. A pályázó művek között, azokat értékelte legjobban a zsűri, amelyek kellőképp kifejezik a Pécsi Állatkert filozófiáját. A gyermekeknél, a 11 esztendős Pálfi Leila Aliza rajza vitte el az első helyet, a 18 év felettieknél pedig Szarvas Erika díszpárnája lett az „aranyérmes”. A különdíjat Berta Sára Zsófia természetes anyagokból összerakott szobrocskái érdemelték ki, a csoportos nyereményeket az Esztergomi Gyermekotthon,a szabadkai EmArt Műhely és Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézményének diákjai vihették haza.