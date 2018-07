Sikeresen működik a faluban a Start mezőgazdasági program

Több éve sikeresen működik Bicsérden a Start mezőgazdasági munkaprogram, melyben közfoglalkoztatottak termesztik a növényeket, savanyítanak, befőznek.

Mint Vér József polgármestertől megtudtuk, az első években egy volt katonai objektum területén alakítottak ki termesztéshez szükséges feltételeket. Többek között az épület tetőrendszerét szigetelték, a külső homlokzatot javították, korszerűsítették a vizesblokkokat, öltözőket és kamerarendszert építettek ki.

Az önkormányzatnak ezen kívül még két olyan területe van, ahol a mezőgazdasági programban dolgozhatnak a közfoglalkoztatottak, így közel hat hektáron folyik a munka. Az idei évben első alkalommal az egyik területen cukorborsót, szárazbabot, és csemegekukoricát vetettek, mely terméseket szedd-vidd akció keretén belül a bicsérdiek rendelkezésére bocsátják.

Hergerőder Lászlóné csoportvezető irányításával nagy reményekkel vágtak bele az idén is a mezőgazdasági projektükbe az ott dolgozó emberek, a csoportvezető elmondása alapján a csapadékhiányos tavasz ellenére is nagyon jó termésátlaggal tudták betakarítani az eddig beérett növényeket.

Most is sok munkájuk van a közfoglalkoztatottaknak, ugyanis elkezdődött az uborka és zöldbab folyamatos szedése és télire való tartósítása. A tervek szerint nagy mennyiségben szeretnének paradicsomot befőzni és paprikát savanyítani. A cukorborsó például már feldolgozva várja, hogy a bicsérdi iskolások tányérjára kerüljön. De készítettek meggy- és eperlekvárt, bodzaszörpöt, valamint meggyszörpöt is. Savanyítottak nyolcvan liter uborkát, de ez csak a kezdet, a tömeges érés még csak most indult. Learattak hétszázötven cső csemegekukoricát is, amit fagyasztással tartósítottak, de még közel háromszor ennyi lesz az idei termés.Tóth Viktória