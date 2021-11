Sikerrel járt a Nevetnikék Alapítvány akciója

A Nevetnikék Alapítvány kampányáról többször tudósítottunk. A kórházi gyermeklátogató önkéntesek új ingatlanához szükséges adománygyűjtés óriási közösségi összefogást mozgósított. Mint azt már röviden jeleztük, a kampány vége előtt egy nappal összegyűlt a ház megvásárlásához és felújításához szükséges összeg, összesen közel 41,5 millió forint.

Ezt ne hagyja ki! Budapest vezetése eladná a Városháza épületét, baloldali üzleti körök tennék rá a kezüket

– Igazi csoda történt, az elmúlt egy hétben több mint tizenhárom millió forint jött össze – mondta az alapítvány vezetője, Kőműves Glória, akinek hangjában az eddigi aggódással vegyes bizakodást immár a felszabadult öröm váltotta fel.

A továbbiakban megindulnak az épület felújítási munkálatai, a cél egy igazi otthon kialakítása az alapítvány számára. A földszinten játékkészítő műhelyek kapnak majd helyet, a tetőtérben az önkéntesek képzésére lesz lehetőség, a pincében eszközeiket fogják tárolni.

– Hálásak vagyunk mindenkinek, aki mellénk állt. Megmutatkozott az is, mekkora ereje van a médiának, amikor segíti a jó célért való összefogást – mondta Kapitányné Légrády Éva, az alapítvány tagja.

– A kampányt a Bochkor rádióműsor csapata is felkarolta, több alkalommal beszéltek a kampányról adásukban, s azt is mondták, amennyiben Pécsre jönnek turnézni, szívesen részt vennének egy játékkészítő műhelyünkön is – újságolta Kőműves Glória.

– Hatalmas dolog, ami történt az elmúlt időszakban, kaptunk nagyobb összegű adományokat is, főként a pécsi Léta-Ker Kft.-től, de a legnagyobb arányban sok kisebb felajánlásból jött össze a ház ára. Így a Nevetnikék új otthona mindannyiunké lesz, több ezer ember igazi szeretetkuckója – tette hozzá a vezető.

Az alapítvány házavató ünnepséget is tervez, amint elkészültek a munkálatok. Erre, illetve apróbb munkálatokhoz és a játékkészítő műhelyeikre minden érdeklődőt várnak, népszerűsítve az önkéntesség fontosságát is. Nemrég a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervező szakos hallgatói jártak náluk, akik kurzus keretén belül az önkéntesekkel együtt terveztek gyermekjátékokat – ez az együttműködés a jövőben is folytatódni fog.