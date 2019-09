Siklóson nem lesz ismétlés, visszavonták a bejelentést

Visszavonta korábbi bejelentését, és még sem indul újra polgármester-jelöltként Marenics János, Siklós polgármestere az önkormányzati választásokon.

A városvezető először tavaly decemberben jelentette be, nem kívánja újra megmérettetni magát a polgármesteri posztért, majd augusztus végén arról adott hírt, hogy mégis jelölteti magát.

Kedden a városvezető újabb közleményt adott ki, melyben arról tájékoztatta a siklósiakat, hogy bár sok ajánlást és támogatást kapott az elmúlt napokban, mégis visszavonja a polgármesteri jelöltségét.

„Önkormányzati képviselőként ugyanis továbbra is készen állok folytatni a munkámat, segíteni mindenkinek mindenben, természetesen az új városvezetésnek is. Arról is tájékoztatnám Önöket, hogy az elmúlt napokban több méltatlan és kritikán aluli támadást kaptam többektől, amiből azt a következtetést vontam le, nem engedhetem meg, hogy ez a kisváros „csatatérré” váljon. ” – áll Marenics János közleményében.