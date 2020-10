Silány lehet az idei diótermés, már az árak is ezt mutatják

Az egyre felfelé kúszó árakon is érezhető, hogy idén is silány a diótermés. A legtöbb diófa alatt ott éktelenkedik a feketére színeződött, fogyaszthatatlanná vált csonthéjas – a nyugati dióburok-fúrólégy a kár okozója.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is rendkívül rossz a diótermés, ami az árakban is érezteti a hatását. A termésburok megbarnult, megfeketedett, lehullott a fáról – mindezek a nyugati dióburok-fúrólégy kártételének a tipikus jegyei. Az Amerikából érkezett rovar nyolc évvel ezelőtt jelent meg először hazánkban, és nemcsak a burkot színezi feketére, de a dióbelet is tönkreteheti. A károsított termés idő előtt lehull a fáról, a termésburok rátapad a dió héjára, majd megpenészedik, így fogyaszthatatlanná válik.

Elsősorban a házi kertek diótermése van a veszélynek kitéve – ennek oka, hogy az eredményes vegyszeres védekezésekhez, a magasan elhelyezkedő lombkorona miatt speciális permetezőgépekre van szükség, amellyel azonban a háztartások általában nem rendelkeznek.

Szakemberek szerint így a magas fák védelme szinte lehetetlen. A lárvák talajba kerülésének megakadályozása jelenthet segítséget – ez megoldható fóliatakarással, valamint a lehullott zöld burokban lévő terméskezdemények és burokmaradványok összegyűjtésével, majd megsemmisítésével, ami praktikusan az elégetésüket jelenti. Ez a módszer nagyobb, üzemi felületen nem kivitelezhető, itt kénytelenek a szakemberek a kémiai védekezéshez nyúlni.

Miután a hatályos növényegészségügyi szabályozás alapján a dióburok-fúrólégy nem minősül zárlati károsítónak, ezért nem kötelező bejelenteni a kormányhivatalnak. Amennyiben valaki mégis a kártevő jelenlétéről értesíti a hivatalt, a hatóság – helyszíni ellenőrzés alapján megállapított erős fertőzés esetén – a dióültetvény tulajdonosát kötelezi a védekezésre, aki ha nem rendelkezik a védekezéshez szükséges speciális gépekkel, megrendelheti a permetezést valamelyik növényvédelmi szolgáltatást végző vállalkozástól.